年廿八洗邋遢　煥然一新過靚年

今日是農曆年廿七，明天就是年廿八，按照傳統就要在明天洗邋遢。年廿八洗邋遢這個習俗就是要將所有污糟的東西清洗乾净，這天除了要全家動員清潔家中每個角落，也要從頭到腳清洗自己。將身上的霉氣、塵埃統統洗走，去舊迎新。接下來就推薦幾款清潔保養產品，讓你以乾净清新的姿態迎接即將到來的農曆新年。

從頭開始去舊迎新

頭髮是形象管理最重要的環節，如果不好好打理頭髮就會顯得整個人不夠精緻，嚴重還會讓人覺得頹廢、沒有精神。而且都市人經常染髮電髮，洗多幾次頭就會變得枯黃且沒有光澤。家中長輩都會來親切地問候你，為何新年流流要咁頹廢？如果不想被長輩太過關心，就要從頭髮來管理個人形象。而針對頭髮變黃問題，有專門的去黃洗頭水。Moroccanoil推出了去黃紫色洗髪水和護髮乳，既可以撫平毛躁髮絲。又可以去除平時經常做造型而受損髮質中多餘的黃銅色，讓頭髮重新恢復健康光澤。此系列產品以摩洛哥堅果油深層滋潤頭髮角質層，蘊含的紫色色素可以去除頭髮的黃色和橙色底色。正常用洗頭步驟去使用黃紫色洗髮水後，再用護髮素按摩頭髮1~2分鐘。最多保持5分鐘以增強色調，最後沖洗乾淨，便能以充滿光澤的髮絲過新年。

面部潔淨新年新氣象

過時過節，大家都會以盛裝新Look出席各種聚會。想皮膚看起來狀態很好，就要消滅面上的污糟嘢—角質、粉刺、黑頭。首先，要做好清潔及保養的步驟。日本自然科學護膚品牌DUO的「黑炭五合一卸妝膏」，一盒就可以做到卸妝、潔面去角質等的功效，主要成分是比毛孔還要小的黑炭粉，可以清除多餘油脂、老角質層和淡化黑頭。如果驚太過清潔也可選擇滋潤型的卸妝膏，再搭配可日日使用的高濃度碳酸潔面泡沫，整塊面就會變得非常潔淨。後續就可以使用保養品來呵護肌膚屏障，法國護膚品牌GUERLAIN為蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜和再生修護雙效精華這兩款皇牌護膚品換上賀年新裝，內含純淨蜂蜜及蜂皇漿，可改善衰老迹象，回復年輕肌膚，​讓你滋潤過新年。

沖個靚涼迎新歲

來到戲肉－全身洗邋遢，洗走霉運，以煥然一新姿態迎接虎年。身體護理品牌L'OCCITANE於今個新春，也特別為熱賣產品換上新裝。全新的節日限定版用上搶眼的紅色刺綉印花設計，夠晒喜氣洋洋。新品不但包括大家熟悉的杏仁系列沐浴油，還有杏仁緊膚乳。前者性質溫和，能為肌膚補充水分，特別適合乾燥肌膚使用。後者蘊含杏仁油和杏仁奶，能夠增加肌膚的柔軟度，發揮緊緻肌膚及長效補濕作用。兩者一起使用會散發持久濃郁的杏仁芳香，並帶來潔淨、緊膚與滋潤三大效果。