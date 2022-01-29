同老公完全唔夾　韓佳人久未露面自爆有新歡

韓劇《懷抱太陽的月亮》的39歲女星韓佳人於2005年4月與男星延正勛結婚，她先後於2016年及2019年誕下女兒和兒子，她近年專注家庭，甚少亮相幕前，最近終於宣布與育兒專家吳恩英合拍節目《Circle House》，不少觀眾都十分期待，而她近日亮相人氣網絡節目《文明特急》，公開她搞笑一面，更大爆有新歡！

今次是韓佳人相隔多年接受訪問，當主持人Jae Jae問她有否看過《文》時，她便自爆看過男團2PM做嘉賓一集，2PM去年在《文》演繹舊歌《My House》，令歌曲在網上翻Hit，歌曲講述2PM招待心儀的女子到家中，當時不少網民都爭住要去2PM成員的屋企，而韓佳人亦笑言：「我睇咗俊昊跳《My House》段片，佢屋企到底喺邊？我差啲湊湊吓仔離家出走。」相當爆笑！

最近韓國流行做布里格斯性格分類法（MBTI），她亦表示有試過做：「因為好奇，所以同老公一齊做咗測試，我哋係最差嘅組合，亮起紅燈啦，我係ESTJ，佢就係ENFJ。」她笑指與延正勛完全不合拍：「老公話我係最可怕嘅人，佢話我好難應付，我係好確實同有計劃嘅人，佢就鍾意成日瞓喺度，好慢吞吞，我無法忍受呢啲人，你睇我哋結婚時啲相，就會見到我係拉住佢走。」