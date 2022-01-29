「貓」年必備　喵喵利是封大晒冷

過幾日就到農曆新年，講意頭又怎能缺少利是，今年正值虎年，所以各大小商場和品牌，均紛紛推出賣相可愛的貓造型利是封，皆因老虎也屬於貓科動物嘛，立即介紹幾款貓利是給大家，愛貓之人不要錯過。

今年海港城就推出虎虎生威「招財貓」利是封及利是袋，利是封採用燙金和壓花效果，並有4種不同款式的「招財貓」，而利是袋則用上捲毛布料，有粉紅及橙紅兩色方便大家配搭。而荃新天地就聯乘本地插畫家鄭琪琪（Kiki），打造Cataholic Wonderland虎年竹福利是封，分別印有貓貓魔法師Mika及好奇貓少女Alice，而且設有機關，只要拉動內封，貓貓即由精靈大眼秒變心心眼，好睇又好玩！

另外，屯門市廣場則與本地繪本作家John Ho合作，準備了肉肉熊與花花貓甜蜜蜜利是封，以珊瑚粉以及櫻花粉配色作為主調，圖案既散發着新年氣氛，又有濃情愛意。至於朱古力品牌KitKat所帶來福袋，內有日系招財貓利是封、木製糖果盤、日之花防燙隔熱墊、新年朱古力禮盒等，除了貓咪利是封外，糖果盤上更附有萌爆招財貓。

若果貓咪利是封未必是你杯茶，都有其他選擇，就好像北角匯的手工3D立體花漾利是封，分別有長壽花和天竺葵2款，特別用上三層花瓣設計呈現如真花般的3D立體層次。