誓搣王力宏小三污名　Yumi正式提告：李靚蕾，法庭見

李靚蕾去年大爆台灣天王王力宏性上癮及出軌，組合BY2成員孫雨（Yumi）捲入其中，李靚蕾更聲稱可向警方提供出軌證據，未幾Yumi發功點名指對方零行動冇提交證據。今日（29日）BY2工作室網上發文，指Yumi和王力宏於2012年至2013年正式交往：「彼此密友皆知，也從未介入他人的婚姻」外，更直指聲稱會提供證據的李靚蕾至今仍然冇影：「或許因為警局、法院不比虛擬的網絡世界，惡意誤導、捏造證據是犯罪」。

BY2工作室稱李靚蕾面對對質時，多次轉移重點，又指她不是身在內地，內地警方無法第一時間傳喚她：「雖然如此，我們積極採取法律行動，終於邁出艱難維權的第一步，現今已向法院提起了訴訟。」同時更聲言不會無視法律，指李靚蕾「為了滿足私欲，利用網友帶動輿輪，網暴殺人」，又說即使花幾百天甚至更久來追究造謠者們的責任也在所不辭：「接下來我們或許要經歷大家難以想像的阻礙。但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清，李靚蕾，法庭見！」在附上的委託律師聲明中，主要是譴責一切對Yumi的侵權行為，停止散播針對她的不實訊息，同時已完成相關證據的公證，會透過司法程序維護Yumi的合法權益。