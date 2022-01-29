【虎年歎茶】新春高汁Afternoon Tea　喜慶時令好味道

雖然無晚市堂食，但巴絲打大可以趁農曆年假到酒店歎番個高質下午茶，堂食得、外賣亦得，有的甚至以農曆新年為主題，喜氣洋洋；也有不少以時果鮮蔬或獨特地方美食為主題，也有聯乘合作推出限時下午茶套餐，讓大家在沉鬱抗疫的新春帶來食味驚喜！

意頭十足鹹甜點

色澤繽紛喜慶足

中環的香港美利酒店Garden Lounge也趁壬寅虎年將至推出喜慶的「如意虎年下午茶」，糕餅部團隊匠心製作了多款色彩繽紛的甜點，盛載住滿滿的祝福，包括金黃色的柑桔栗子蛋糕和飾上「福」字的朱古力松露蛋糕；前者寓意如意吉祥及步步高陞，飾以金箔更顯高貴，後者則寓意福氣滿載，濃郁的味道令人回味。而精巧銅錢造型的芝麻曲奇質感鬆脆，象徵新一年平安幸福。還有用時令水果製成的紅桑子及柚子泡芙和檸檬蛋白霜撻。甜點以外，鹹甜有迷你鮑魚撻、叉燒酥、蘑菇鹹批、中式烤鴨卷和蛋沙律三文治，還有酒店下午茶常備的原味鬆餅及提子鬆餅。

糅合節慶元素創製

以新春為主題推出下午茶的也有尖沙咀香港喜來登酒店視佳廊，由2月1日至13日期間推出全新的「五福迎春下午茶」，糕點部總廚Chef Sam Chan以中國節慶常見的金、福、富、財、旺元素設計出五福甜點，包括伯爵柑桔盒⼦、開⼼果海綿蛋糕伴士多啤梨冰糖奶糖慕絲、烏龍奶凍，還有素菜春卷、花形焦糖白咖啡忌廉酥餅、紅桑子法式小圓餅等，大家可以免費添加英式鬆餅兩次及自選茶茗或咖啡，甚至免費升級品嘗巴黎之花（Perrier-Jouët）香檳⼀杯；而萬譽會會員更享7折優惠添呢！

人氣店節日限定款式

素來是不少絲打下午茶首選的Artisan Lounge，也趁壬寅虎年將至，由即日至2月20日推出全日供應的「農曆新年下午茶套餐」（兩位用），以3層架盛載住多款特色中式鹹甜點，包括鮑魚花膠小酥盒、芝士龍蝦莎巴翁、醉雞米紙卷及金菊緣臘腸撻，還有多款手工製賀年小食，如自家手作蝴蝶酥、賀年笑口曲奇、古早甜蛋散、香脆牛油蛋卷以及自家烘焙高粱杞子鬆餅等。大家還可以品嘗到由日本直送的香甜士多啤梨入饌製作的多款時令甜點，包括法式士多啤梨千層拿破崙、北海道牛乳士多啤梨撻、玫瑰士多啤梨卷、覆盆子朱古力慕絲，以及以法國朱古力製造商Cémoi生產的朱古力製成的72%特濃朱古力火鍋、配上日本熊本縣士多啤梨，別具風味。

港式地道好滋味

農曆新年為題的下午茶以外，也有以港式地道風味作主調的，好似香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳由即日起至2月28日期間推出的「港式冬日下午茶」（兩位用、只在周一至周五下午3時至5時供應）。食物方面，有多款港式鹹點，包括港式鮑魚撻、經典芝麻蝦多士、新鮮出爐的蜜汁叉燒酥及酥脆可口的炸龍蝦肉春卷配甜酸醬，這個下午茶還有一個重頭戲，就是牛奶朱古力火鍋，附送車厘子和士多啤梨，沾朱古力漿來吃，甜蜜窩心。此外，還有多款甜點，如雜果仁撻配招牌糖漿、普洱茶五香粉曲奇、核桃金箔泡芙、雲呢拿杏仁煉奶吉士蛋糕等；每位客人還可享用一杯港式特飲，可選杏仁奶茶、黑糖薑母茶及懷舊紅豆冰。

時令水果入饌

冬日是不少水果當造的季節，尖沙咀的香港百樂酒店Park Cafe就特別挑選了時令的車厘子和蘋果入饌，分別由即日起至5月2日期間的周末及公眾假期和即日起至5月4日每日供應的全新「『櫻』粉蜜『蘋』下午茶自助餐」和「品『蘋』賞『櫻』下午茶」。下午茶自助餐美食非常多，有日式蘋果咖喱牛肉、車厘子布甸、即焗蘋果金寶、車厘子芝士撻等，還有無限量供應的冰鎮海鮮拼盤、新西蘭青口及刺身等；而下午茶則用上澳洲塔斯馬尼亞車厘子和日本青森縣蘋果炮製出酥炸車厘子蟹肉球、威靈頓伊比利亞豬柳、青森蘋果玫瑰撻、迷你龍蝦包、阿根廷紅蝦刺身車厘子杯等11款鹹甜美點，並附上特調的車厘子特飲。下午茶自助餐及下午茶均有多種優惠，如生日優惠、Facebook優惠等。