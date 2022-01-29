【Fashion嘅嘢】2022秋冬時裝騷　搞怪設計夠玩嘢

每一次品牌舉行時裝發布會都引起不少潮流熱話，剛舉行過2022秋冬時裝騷亦不例外，人氣高企的Loewe設計師Jonathan Anderson以及充滿個性的暗黑系設計師Rick Owens，就齊齊出奇製胖勝，憑着前衞搞怪成為時尚界的火熱話題。

扭曲現實的怪誕設計

Loewe踏入2022的第一個系列與吉卜力工作室聯名合作，推出一系列《千與千尋》單品，話題熱度持續不減。可是2022秋冬男裝騷，卻出乎意料的沒有聯名加持，不過即使是這樣也是讓人覺得很精彩。因為今次的主題是設計師發出的疑問－「今時今日，甚麼才是真？」現實生活中，可以假裝完美，任何瑕疵都能刪除抹掉，所以眼見未必爲真。因此創意總監Jonathan Anderson就將上述意念呈現在這個系列中，全新發布的服飾沒有季節性元素，既有長袖打底衫、大衣，也有短袖、短褲和背心；還有很多怪誕元素的設計，在打底衫內加入發光燈泡、加有身體圖案的衣服穿上也像是沒有穿衣服、衣服前後襬抽起像身體扭曲等。配飾方面，軟皮Cubi袋鑲嵌鋅盆排水口配件；經典的Amazona、Flamenco手提袋既變身為貝殼，又變成為軟皮靴；還有LED燈在皮靴內發光。這些都沒有特別向哪一種風格致敬，發光與背光的身軀本身還有真真假假的裸體若隱若現，完全刷新了大家對時裝的觀感。

前衞暗黑系設計

之前看過山本耀司2022年秋冬服裝騷，大家都知道他是以黑色系爲主打來設計服裝，而Rick Owens也同樣是黑色系設計師。不過Rick Owens的黑色與山本耀司的黑色並不同，Rick Owens主打的是暗黑哥德式風格。這次的秋冬系列名為「STROBE」，最搶眼的是頭上帶着古埃及風的發光燈管頭飾以及覆蓋着頭和臉的羽絨外套。本季的服裝也是虛化現實世界的自我，在臉部外覆蓋多一層帶拉鏈的帽子，只露出眼睛，像是掩蓋住自己真實的樣子。除此之外，還有很多非常奇特的設計，例如誇張墊肩外套、超級厚底鞋及解構式長外套，與服裝搭配後，效果超級Amazing。