認無知！宋智雅帶收藏品見記者澄清唔係淨用假貨

韓國24歲網紅宋智雅憑Netflix真人騷《單身即地獄》人氣急升，卻被網民發現平時一身名牌的她其實是用假貨炫富，形象插水，她日前拍片道歉及宣布停工反省，並將個人頻道及社交網的影片及照片全部下架，而當地爆料網《Dispatch》今日（29日）就公開她的訪問，是她在捲入爭議後首度受訪。

戴Cap帽和口罩的宋智雅受訪時不時垂低頭，十分憔悴，她帶同20多件被網民質疑是A貨的衣服和飾物，讓在場的韓國名牌產品鑑定員檢驗，最後證實其中8件是假貨，其餘10多件則是正貨或未能證實是否假貨。

而A貨包括她在宣傳香水時拿的手袋，她指該手袋是於6年前在釜山西面站的時裝店購買：「我和朋友一起逛街，因為漂亮所以買下了，在宣傳香水時我不應該拿它出來的，我太輕率了。」她亦曾穿着冒牌貨亮相《單》及另一節目《Video Star》，她指部分是她自己購買，亦有部分是網店老闆或朋友所送。

她坦言是因為無知而穿着假貨出鏡：「我對這一方面沒有概念，全部都是我的錯，當大家以為我穿的是名牌，我應該立即澄清的，但我當時想着只要看起來漂亮就沒問題，我的確做錯了，不想辯解了。」又指知道很多人覺得被她欺騙，她亦感到十分抱歉。而事務所兼老闆姜藝媛最近將與她的合照刪除，被外界指是劃清界線，但宋智雅說：「姜藝媛姐姐每日都發短訊跟我說『我愛你』，她應該很擔心我，今次連我家人都受牽連…我會好好捱過去、好好克服的。」