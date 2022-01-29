【時間的重要性】團年食出好運　初一出門招旺氣

農曆新年好快就到，唔少人都忙住準備團年飯，想知道團年飯點食盡運勢，同埋大年初一的出門吉時嘅話，就要睇吓梅花易數專家常歡師傅點講喇！

開運團年飯

今年年廿九係西曆1月31日，根據「九宮飛星」當日嘅正財位在北方，如果想提升財運的話，團年飯時可選在正北方聚餐。象徵橫財嘅偏財位在東北方，若然想有意料之外收穫的話，便要留意這個方位。

正所謂「人逢喜事精神爽」，想喜事連連便要留意西南方呢個喜慶位，此方位亦代表姻緣，對於工作着重人緣，或準備結婚者有相當助力。此外，想考試順利、事業市運提升及增加靈感，便要留意西北方文昌位。常歡師傅表示，由於2022年是壬寅虎年，豬跟虎是「六合」，如果進食有關豬的食物或多喝水，都有助新一年的運勢。

吉時出門最有利

根據「梅花易數」，壬寅虎年大年初一（2月1日）嘅喜神在西北方，所謂喜神嘅意思，係能為大家帶來喜慶事情；財神在東北方，想增財運又想添上喜氣的話，出門後可先向西北方走再轉東北方，或者先走東北方再轉西北方亦可，定能喜財兼收。

至於最吉利嘅出門時間有兩個選擇，分別係辰時（7:00am~9:00am）及午時（11:00am~1:00pm）。大家可先按照傳統習俗，於大年初一吃過素餐添福後，再選擇合適嘅出門時間行大運。常歡師傅補充，當天沖兔年生人士，肖兔朋友要多加留意。