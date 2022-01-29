試新嘢！必搶話題汽水與飲料

正所謂飲飲食食，除了好嘢食、新Menu、新餐廳外，今日就介紹幾款新飲料，神徒必搶嘅係教主任品牌大使嘅新口味汽水，預購仲有機會贏得簽名版限量禮盒或親身出席教主宣傳活動機會添；還有連鎖咖啡店推出嘅夢幻紅寶石朱古力飲料，以及專為打邊爐而釀製嘅手工啤酒添，今個農曆新年大飽口福！

神徒勢必搶試

粉紅夢幻朱古力

原來世上除了傳統黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力外，仲有第4種朱古力，就是擁有天然獨特莓果香氣、色澤呈鮮粉紅的紅寶石朱古力，而連鎖咖啡店Pacific Coffee不時推陳出新，最新搞作是由即日至2月15日期間、用上紅寶石朱古力及粉色浪漫為主題炮製出全新特飲，分別是紅寶石黑糖鮮奶紅茶及紅寶石英式奶茶。前者混合濃郁甜蜜的黑糖及幼滑鮮奶，配以輕盈軟滑忌廉及灑上紅寶石朱古力粉，口感層次豐富；後者則能將醇厚柔滑的人氣英式奶茶與紅寶石朱古力的獨特清甜果味融合，酸甜滋味相互平衡，每杯熱飲的表面更會灑上心形紅寶石朱古力，夠晒Sweet！品牌同步亦推出兩款夢幻莓果甜品，分別是雜莓白朱古力法式泡芙、甜絲絲（紅桑子慕絲），色澤迷人又甜滋滋，甜蜜綿綿。

本地元素滿滿

近年手工啤酒大熱，不時都有新口味登場，最新一員是由蜜蜜啤所推出的香港味道系列，有烚IPA及HK鴛鴦。前者是由品牌背後大師Tomy Sir專為配搭打邊爐各款湯底及各樣食材而研製，帶柑橘和熱帶水果香氣，苦味溫和，餘韻清爽，加上低酒精度更易配搭火鍋各類食材。後者則是以Brown Ale（棕色艾爾啤酒）為基調，配以香記咖啡集團出品的「香記鴛鴦」釀製而成，香氣和餘韻帶濃濃的鴛鴦味道，更是香港人品味得到的本土情懷。