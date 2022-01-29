開Live拎疫情講笑！冼靖峰發文道歉：我會吸取教訓

《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）早前直播期間，口快快唱錯嘢，拎03年沙士疫情開玩笑，事後心知不妙的他即時作出道歉兼反省。據悉，此事令他相當自責，近日更「閉關」靜思己過，最後與經理人及父母等商議後，認為需要於社交網發文，再一次鄭重公開道歉！

Archie今日（29日）於社文網發文：「本人冼靖峰就網上直播上不當的言論向公眾及支持我的朋友作出道歉，尤其是本人言論對痛苦經歷過SARS的市民大眾和受害者造成莫大困擾，本人在此再度致歉…我為自己的過錯、不專業和不成熟向受影響的人和大眾們致歉。連日來我不斷對自己的行為和態度作出深切的反省，深知自己的錯失；也收到父母及公司嚴厲訓斥，知道自己不應該以不當的言詞來開玩笑…感謝大家當頭棒喝的評論和訊息，抱歉讓大家失望和反感。我會好好吸取教訓，在成長路上不斷修正自己。」末段他再以「真的對不起」作出總結。

網友力撐

出甫約半小時，吸引逾3百網民留言，幸而大家都抱着體諒心態，有網友回應「支持Archie知錯能改」、「以後小心講嘢就得，啱出嚟（出道）都會有講錯嘢嘅時候，加油﹗」、「經一事、長一智。收拾心情、重新出發。加油。」