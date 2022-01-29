本日日本：放鬆解壓！泡靚湯醒神迎虎年

明日係年廿八，傳統習俗要洗邋遢，想更精神爽利的話，最好莫過於到日本的溫泉旅館等設施泡泡湯治愈身心。專營連鎖高級酒店的星野集團，旗下主打新派溫泉旅館的「界」，便剛於本月在北海道白老溫泉開設了「界波羅多」，以講究的配套設施讓你體驗當地享負盛名的植物性褐炭溫泉。另外，埼玉縣川越市早前亦有綜合溫浴設施「小江戶溫泉KASHIBA」開業，追求私隱的話又可到大分縣由布市內附溫泉的宿泊設施iORi Yufuin慢慢享受，大家可各適其適泡個痛快！

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美肌泉質 多種享受

追求美肌溫泉的朋友，界波羅多所在的白老町湧出來的植物性褐炭溫泉絕對不容錯過！茶褐色的泉水含有來自天然植物的腐植質有機物，據講有促進皮膚再生的腐植酸及具調理皮膚作用的富啡酸，並且鹼性泉質亦提高皮膚新陳代謝。而身處界波羅多，即可充分享受該款溫泉的美妙，酒店設有獨立建築Tongari湯小屋，內裏分別有室內風呂及露天風呂，後者更可邊泡邊將優美的波羅多湖湖景盡情飽覽，與此同時酒店的宿泊棟亦設有散發地底洞窟感覺的「〇湯」任君選擇。住宿方面共設42間客房，分別有附設露天風呂的特別室和洋室，及可4人入住的角部屋洋室和3人入住的標準房洋室，所有房款的設計融入了當地元素，例如房中的天然石枱便以阿伊努人家中的四角爐為靈感，另外還放置了當地藝術工作者負責的作品及添加了阿伊努圖案的抱枕等。房租每晚每位¥16,000起（約HK$1,088）。

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盡情體驗 9款泡湯

想一口氣試盡多款不同溫泉的話，於上年11月在埼玉縣川越市開業的綜合溫浴設施「小江戶溫泉KASHIBA」會是你杯茶！該設施最大賣點莫過於提供9款不同浸泡體驗的大浴場，內裏除了有來自地底1,500米的天然溫泉，還有炭酸泉、電氣風呂、絲綢之湯及寢湯等。與此同時，設施還有很多其他設備，例如設有4款不同石頭的岩盤浴室、可容納最多24人的大型桑拿，及地方十分闊落的休息空間。布置方面亦一絲不苟，以川越傳統紡織品川越唐棧作館內的暖簾，並找來知名插畫師山田全自動的畫作來點綴室內空間。當然也少不了豐富的餐飲選擇，名為「江戶的台所」的餐廳利用當地當造食材炮製多款定食、丼物及麵類，而十三里Cafe還有使用川越有名的番薯製成的薯片及焦糖布甸，保證大飽口福。成人收費每位¥750起（約HK$51）。

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整幢全包 獨家享用

想自由自在、不被打擾下歎溫泉的話，不妨考慮到大分縣由布市湯布院町這個溫泉勝地走走，事關湯布院的湯之坪街道於上年暑假有整幢出租住宿設施iORi Yufuin開幕。設施樓高兩層，以「Retro Modern」為概念，布置散發懷舊氣息的同時，亦不失摩登優雅。設施最多可入住8人，一樓客廳設有可坐8人的梳化，並有設備充足的廚房讓你隨時下廚。而二樓則有和式及洋式睡房各一間，布置簡約舒適。不過重點係一樓客廳旁設有可供4位成人同泡的溫泉，溫泉泉質為弱鹹性，非常適合住客出外觀光後浸泡來消除疲勞。而湯之坪街道本身食店及Cafe等店舖雲集，保證你能輕鬆地大快朵頤。6人一屋每人每晚¥8,000起（約HK$544）。