有圖有真相︱戴祖儀晒正面照公開全裸秘密

首擔無綫劇《青春不要臉》女主角的戴祖儀，早前在劇中一幕露背和丁子朗親熱的鏡頭，令人眼前一亮，大晒玉背之餘，還露出胸形，而親身上陣扮全裸的她為免走光，事前做足「安全措施」，再由劇組「執」走穿崩位。

而今日（29日）她就在社交網Post「包胸相」，以證她的「防走光術」近乎天衣無縫，相中她戴上類似冇後扣帶的肉色NuBra，更以封箱膠紙圍Bra邊，雖然「怪相」，但包保萬無一失。她留言說：「首先，真係多謝大家對《青春不要臉》嘅支持同投入，我在劇中飾演溫楚瑜裸露上身做替身一幕，令大家開始了解同感受到80年代和現代演員的辛酸和無奈，本身影呢張相，係想紀錄自己用好多張黐力100000+嘅牛皮封箱膠紙貼在身上5+小時，感受到皮膚開始死亡，以及準備撕下來的強烈痛感前拍下留念。」

她又指：「估唔到，依家要用作解釋和澄清用途！」並強調：「沒有全裸上身啦！」又指「所有東西」都黐得很好及很安全，黐到連皮膚也快「死掉」了，更問粉絲撕膠紙時，應慢慢地撕還是痕心一下子扯掉膠紙，而好友江嘉敏留言說：「感受到古代脫毛的苦，望到都痛。」