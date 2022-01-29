七仙羽唔敢親近張敬軒太多：好容易有緋聞！

玄學家七仙羽接受車淑梅訪問，談到可曾預測自己會爆紅，她坦言10多年前從外國回港做玄學風水師，想以專業形象示人，但可能因為說話帶有口音，故被指為騎呢：「我冇諗過自己咁紅，如果啲人日日諗住想紅，一定唔得。呢啲就好似中六合彩一樣，應該順其自然。啲人見我突然間爆紅，但見唔到我背後嘅努力，搞笑要轉數快，背後係要有充分嘅知識同文化水準。我讀過博士，要讀好多書。其實我一直好想做作家、填詞人。我都係CASH香港作曲家及作詞家協會會員，但係當年我只係做打手，用其他填詞人嘅名，冇用自己真名，但好多作品都係非常流行，而且好紅。」

她笑言想為張敬軒作曲填詞，但軒仔可以一手包辦，所以自問沒有機會，大讚軒仔有才華又勤力，更表示好喜歡對方：「但私底下我哋冇交往㗎，因為咁樣好容易有緋聞。費事啦，還人哋一個清白好啲，我就冇所謂，但人哋喺大星Superstar，到時影響到佢有負評就麻煩啦！我諗個個女人都好鍾意佢，佢嘅勤力可以改變一切，嗰次喺紅館佢應承我下一世搵我做老婆。下一世，不過唔知邊一世……但係佢遲早都要做㗎，因為佛經裏面講只要你應承咗，發咗誓，有因一定有果，我冇同佢講，唔係因為費事嚇親佢，佢開心都嚟唔切啦！我冇講畀佢聽，因為佢係基督徒。不過我要同鄭欣宜爭佢，因為欣宜話張敬軒都應承咗佢喎！大件事，咁我就有排等！」

有傳言指她曾參加亞洲小姐選舉，她澄清只參加過英國唐人街小姐選舉，並獲得冠軍：「當年參選者不多，所以很容易得冠軍。嗰時我好後生，嗰度靚女比較少，我有健康嘅棕色皮膚，成日着低腰牛仔褲同埋好短嘅衫，長髮及腰好性感，笑容又甜美，所以我喺外國人眼中係一個美人！」回港後，她擔任主持，可是有口音曾被人用粗口問候。