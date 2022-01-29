睇住葉巧琳入行！林奕匡公開彼此秘密

唱作女歌手葉巧琳（Mischa）在銅鑼灣舉行網上直播音樂會，連《全民造星III》的花姐亦點擊捧場，令她興奮高呼「Oh my God」，又請得冠軍歌《難道我還未夠難》的作曲人林奕匡（Phil）首度合唱作，分享從未公開的秘密。

選擇在小店開騷，全因她想支持經營艱難的小店老闆Mimi，Mischa感慨說：「呢幾年都過得非常之難，因為好多變數，喺好多唔穩定嘅情況下都想同佢哋打氣！」而Phil坦言為她憑《難》奪得冠軍歌而開心：「雖然等咗好耐，但係好值得嘅，頭先喺後台聽你唱歌，一直都好相信你嘅vocal，但我覺得你依家唱得比以前更加好。」

兩人Chit chat時，突然回顧「那些年」，Phil憶說Mischa當年參加比賽時，身為評判的他已很欣賞對方，又說：「我頭先聽你唱時，我覺得你搵到嗰個方法，個聲好靚呀！」Mischa認為和Phil有特別緣分：「好開心你睇住我入行，亦都可以陪伴住我第一次攞903冠軍歌，真係同我經歷咗好多！有少少感動，呢啲緣分嘅嘢，真係好奇妙。」

他們談到《難》歌的誕生秘話，替去年她睇Phil的演唱會時，在同事提議下向Phil邀歌，Phil話沒想過會獲邀：「因為一直以嚟你自己都會寫，但其實每個人都唔同，喺唔同嘅melody上配上唔同嘅聲線，會有唔同感覺，我有時寫歌會幻想唔同嘅人嘅聲線，就會脫甩自己嘅影子去做啲唔同嘅melody，但當寫畀你嘅時候，係我寫過以嚟最有壓力嘅一首歌，Because I care about you！」Phil透露花了幾天時間去找靈感。Mischa將會與前輩古巨基合作，期望擦出新火花：「依家收集緊大家意見，睇吓唱咩好。」