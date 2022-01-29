炎明熹姚焯菲被睇高一線！《聲夢》4小花擺到明妒忌

「聲夢小花」炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）出道短短日子事業已有不少Fans，各方面發展被睇高一線，令其他女學員如文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林沚羿（Venus）及蔡愷穎（Lolita）妒忌又羨慕！敢言的Sherman表示會將羨慕化為推動力：「我問自己點樣先可以係我呢？所以我唔會畀自己退步，同埋會不斷進修，好似近期想去學跳舞咁。」

Aeren則說：「係羨慕嘅，覺得我係佢哋就好喇，但我深知佢哋都有付出同努力，所以我不斷鞭策自己。」至於Venus及Lolita則覺得每個人所走的路不同，前者坦言：「我仲係學習階段，所以會撞版。冇佢哋畀咁多人睇住嘅壓力，我會用自己嘅節奏打好呢份工。」4人異口同聲表示會拍片直播，爭取曝光及機會，不會齋坐等運到。

尚有幾個月才大學畢業的Aeren無疑多了一份焦慮：「坦白講，呢年半我好似兼職咁，所以想快啲畢業全程投入，但與此同時都擔心前途，呢行只會愈嚟愈多人加入，嚟緊《聲夢2》又嚟喇，打個比喻我好似跌咗落水，要不斷抬住頭浮面，話畀人聽我依然存在。」學業成績一向不錯的她，自爆小時候父母看管較嚴令她頗有壓力，曾於周記內向老師吐苦水：「父母偷睇咗我嘅文章後，唔敢再畀壓力，由得我自由發揮。」

4女有份參演的《青春本我》正在熱播，Sherman與Aska（張弛豪）被配成一對，Lolita則與Archie（冼靖峰）「談戀愛」，然而現生活中她們明言與「同學仔」發展的機會不大。Sherman視周嘉洛及吳卓羲為男神，希望早日能結片緣，而Venus則自爆戀愛史：「我讀大學先初戀，一直都覺得分手唔代表世界末日，起初拍拖都係想體驗吓，點知疫情下佢要返韓國，我就返嚟香港，所以決定做返朋友，估唔到疫情都會係分手原因。」