蔡一鳳狂掃300枝蘭花送親友：將唔開心嘅事掃走！

名媛蔡一鳳去年買蘭花回家插盤裝飾家居，及送親友添過年氣氛，今年她再接再厲，早前偕友人到錦田的蘭花園買花，突破去年掃100枝蘭花的記錄，今年狂掃了300枝蘭花，幾乎將蘭花園掃光，她說：「上年買咗百支蘭花，因為啱啱學插，鮮花會有啲損耗咗，今年有經驗會好精準，但太多人要送，所以買多咗。」

她專揀金黃色和粉紅色蘭花，寓意金銀滿屋，大紅大紫，十分好意頭，表示要將不開心的事掃走，希望大家都開開心心。她透露新年將進軍網上，問是否兼職做KOL？她說：「疫情下自己要工作又要照顧屋企，最操心係小朋友特別係飲食，一定要親力親為。我同營養師會主持一個飲食節目，教一啲在職媽咪或者新手媽咪整兒童餐，希望在疫情下幫到大家。」

盛品儒唔識煮公仔麵

她自言廚藝還可以，笑言「點人煮仲叻」，小朋友由出世的餐單都由她一手安排，節目中她會邀請幾位星媽分享心得。至於老公盛品儒可會上節目煮幾味？她笑言老公連煮公仔麵也不太懂。本身育有一仔一女的她，問到會否再做媽咪追第3個寶貝？她直言：「想！」並續說：「但唔敢，除非另一半會幫手湊小朋友，不過老公連尿片都冇換過幾次，同埋佢都驚咗，單單陪玩已覺得好辛苦。」