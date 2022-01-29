【說好的幸福呢？】Baby三十年後早餐承諾：你快樂，就夠了！

黃曉明和Angelababy昔日愛得如膠似漆，尤其黃曉明的「霸道總裁式」的冧女招式，不單可列入冧女教材，更是大家的集體回憶。2015年結婚前夕，黃曉明和Baby接受訪問，說起三十年後的自己是怎樣時，他們想的不是自己，反而是憧憬三十年後兩口子相依相伴的幸福生活，以及如何繼續愛護及照顧對方，你快樂，所以我快樂。如今網民重看這段短片，無不感到唏噓，「#黃曉明Angelababy曾對30年後的對方喊話」成為熱搜，討論量超過3億！

片中Baby說三十年後的黃曉明依然是帥哥，會親自為他做早餐，談談笑笑過日子：「30年後你就是67歲，67歲的你應該還是很帥吧！30年後，每天早上起來，可以做個早餐給你吃，然後你還可以天天抱怨我：『都30年了！還那麼難吃？』我們一塊種種花，養養魚，晚上看新聞聯播。孩子們可能各奔東西了，但是也沒有關係，只要他們有時間，一家人的感覺還是會非常的濃。年輕的你一直都很拼，好像好光鮮，但是在你身邊，其實我知道你一直都沒有自己的時間，去享受你的生活，其實我都能看的出來，你是故意在那兒挺着，如果你有甚麼覺得挺不過去的，我都在。我希望你67歲時，告訴我你真的很快樂，這樣就夠了！」

至於黃曉明則說三十年後的Baby依然不老，更想像屆時有很多子女：「生很多小小小小小曉明，和小小小小小楊穎。老伴兒，在我心目中你永遠是我的Baby，永遠都不老。我們可以養很多的小動物，有你喜歡的貓，有我喜歡的狗！也許你拿不動東西了，吃不了飯了，不過放心吧！我還是會拿勺子餵到你的嘴巴裏！」另外，早年黃曉明現身Baby主持的節目《奔跑吧！》系列擔任嘉賓，本來任務中他要捉拿Baby，但他見到對方立刻心軟，Baby更公然撒嬌要求「愛的抱抱」，這幕同樣被網民洗版式狂loop，感慨此情不再。