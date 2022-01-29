牛年攞尾彩︱李麗珍澳洲封影后　囡囡讚「叻叻」

曾奪台灣金馬獎影后的李麗珍，於牛年年尾傳來喜訊，與吳鎮宇於澳洲金考拉電影節奪得影帝、影后大獎！珍妹對獲獎大感高興，女兒許倚榕亦戥母親開心，更捉住她的手大讚「叻叻」，令珍妹回憶女兒兒時的溫馨互動，感動不已！

李麗珍日前於第12屆澳洲金考拉國際華語電影節（CFFI）中，憑電影《濁水漂流》奪得「最佳女演員」獎項，拍檔吳鎮宇亦憑該片奪「最佳男演員」，導演李駿碩則奪「最佳導演」。金考拉國際電影節每年均會邀請來自世界各地的華語影片參加競賽和展映，競爭激烈，曾志偉、毛舜筠及內地名導姜文亦曾於電影節奪得獎項。

對於今次獲獎，珍妹接受東網訪問時大表興奮，並說：「知道消息當然高興，呢套戲為我帶嚟參與幾個國際影展嘅機會，得到澳洲導演協會嘅評委們認可，可以同導演李駿碩同鎮宇一齊攞獎，真係好開心！」不過，最感動是來自女兒許倚榕的讚賞，珍妹表示：「佢突然間拖住我隻手同我講『叻叻』，好似佢細個嗰時我氹佢一樣！個女講『叻叻』嗰個moment，作為媽媽真係萬般交集。」

激讚拍檔100分

提到第40屆香港電影金像獎現正籌備中，不少網民都睇好她與吳鎮宇會入圍，對此她笑說：「都未公布，可能連提名都唔入呢！我一啲信心都冇，可能之前幾個影展都落空，反而睇好吳鎮宇，今次佢做到內外一致，角色好有質感，佢已經唔係用『演』嘅方法畀觀眾睇，係要你感受，同佢對戲都覺得佢今次做到100分，所以我投佢一票！」