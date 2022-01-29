黃曉明Baby揀28號離婚有玄機　網友作對聯「贈興」

內地影星黃曉明和Angelababy（楊穎）尋日（28日）正式宣布離婚，成為網上最熱嘅話題，據知情人士話，佢哋選擇呢日將「分訊」公布天下，其實係冇乜特別意思，或只係想「踏實過年」。

不過網上有花生友就唔係咁睇，有網民就出甫話「黃曉明官宣離婚的原因，找到了」，並以佢哋「專業」角度分析，指佢哋揀「28號」公布離婚係有玄機嘅，因為翻查萬年曆，呢日係農曆「十二月廿六日」宜「解除」，雖然之前Angelababy戴住隻巨鑽婚戒出嚟亮相公開活動，好似想暗示畀人知佢同黃曉明係冇事嘅，但係黃曉明就唔想畀呢個假象「綑綁」住，所以先決定喺呢個「黃道吉日」公開宣布「解除已婚」呢個死結，兩個人可以自由咁過單身新年。

亦有網友好有心思，為佢哋重拾可貴嘅自由而作對聯「攞景」或「贈興」吓，嗰對對聯寫住「兩億婚禮，到頭終成散席，曉日難留楊花柳」，下聯係「眾口傳言，原來都是真相，夫妻更像合夥人」，年底賣大包再送橫批「好聚好散」，用詞相當到肉貼題。

離婚獲粉絲支持

冇咁好文采嘅粉絲亦上網表態「應援」，Baby喺網上公布咗45分鐘，佢嘅粉絲轉發有27萬同90.8萬個Like，而黃曉明喺網上公布咗44分鐘，佢哋粉絲就大力點讚有125萬，轉發就有3.4萬，似乎佢哋離婚，一樣有好多粉絲支持。