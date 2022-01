新歌被指抄襲韓國合唱歌　姜濤咁樣講…

男團MIRROR人氣王姜濤啱啱推出咗新歌《鏡中鏡》,啲歌詞夠晒「洗腦」,嗰句歌詞「畀畀心,畀畀心,永不變的標誌,姜B,姜B,不想被稱得意,K-Pop CANTO-Pop,這比較怎可以」,真係聽一次已經記得兼唱得出。呢首咁受歡迎嘅歌,就被讀者發現有抄襲之嫌,話呢首歌嘅曲同韓國3位歌手Loco、Coogie同BE'O合唱嘅《MBTI》好似。上網Seach番呢首《MBTI》,其中一段「Million,Million,Raise my value more,Billion,Billion,Raise my value more」嘅曲,又真係「如有雷同」喎,至於係咪「實屬巧合」又真係作曲嗰個先知啦!

至於《鏡》歌就係由《Master Class》嘅作曲人Gareth T負責旋律創作嘅,而姜濤亦講過《鏡》內面嘅Beat,係Gareth T與製作圑隊,嘗試取樣(Sampling)愛沙尼亞作曲家Arvo Part,喺1978年寫低嘅同名曲《Spiegel im Spiegel》內鐘鳴式連琴音,當中結尾嗰12個琴音。其實講開抄襲,男圑MIRROR嘅圑歌《All IN ONE》MV,其中天台勁歌熱舞一幕已經被人話疑似Copy韓國男圑防彈少年圑(BTS)為格林美獎拍攝嘅表演片。