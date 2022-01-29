美女迎虎年︱黃嘉雯轉運等起飛　簡淑兒放縱肥到癲

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）和「宅男女神」簡淑兒（Jessica）成長於傳統家庭，對農曆新年最為緊張，即使家人長年於外地工作及生活，每年也會趁這個節日聚首一堂，奈何一場新冠肺炎疫情，令2人被迫與家人分開兩年半，故不約而同寄望疫情早日過去，與父母團聚。

疫情重創全球經濟，2人不能幸免，也遇過坐冷板的時候，Jessica說：「我喺2020年係成年都冇開劇，成日喺屋企，工作又少咗，情緒好低落，所以意志要好好，不停同自己講冇事嘅，同埋要做啲嘢令自己開心，我就選擇整嘢食，後來去做Gym，但依家連Gym都冇得做，肥咗好多，所以決定食埋先算。」Carmaney則說：「我喺2019至20年好多事發生，都係一年冇嘢做，心情好唔開心，後來慢慢先接受到，到舊年嘅事業先有好轉，嘗試放低港姐包袱去做綜藝，有得發揮個人開心咗。」

未諗組織家庭

說到過年習俗，Jessica大年初一早上先向父母拜年，之後父母會給她食一粒糖，寓意整年都過得很甜。與男友麥大力熱戀的她，被問到會否想組織家庭？Jessica笑指計劃趕不上變化，認為順其自然會較開心。而Carmaney亦與身在內地工作的父母闊別多時，透露以往新年均要「交人」，與父母到親戚屋企拜年，之後便直落食晚飯，非常熱鬧，惟近兩年因疫情影響，多數留在屋企簡單度過。

場地：灣仔Pier 1929