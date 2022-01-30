【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月廿八

辛丑年辛丑月癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、飾牆

忌：嫁娶、開業、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、8、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：之前付出的努力看到了成果，要堅持到底。

金牛座：趁周日到風景怡人的地點約會，感情可升溫。

雙子座：內心記掛着某件私事，跟人相處時悶悶不樂。

巨蟹座：耐性不足，易被做事敷衍的人激至情緒失控。

獅子座：容易惹上爛桃花，跟異性相處要謹言慎行。

處女座：自律性強，毋須別人督促已能做好該做的事。

天秤座：財運稍遜，收支失衡，有可能出現周轉不靈。

天蠍座：生活節奏快，有點適應不了，情緒變得消極。

人馬座：無論做甚麼事都被人挑剔，心情不爽到極點！

山羊座：遇到棘手問題，不宜硬撐，有必要找人幫忙。

水瓶座：一時失言可招致嚴重後果，宜少說話多做事。

雙魚座：應酬花費少不免，但要量力而為，忌充闊佬。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 正財旺

（跌）牛 易破財

鼠：小不忍則亂大謀，要避免與身邊人爭執。

牛：是日沖煞，不利投資，忌聽信小道消息。

虎：趁周日與好友一同玩樂，可望盡興而歸。

兔：貴人助力強，事業發展有機會脱穎而出。

龍：正財運佳，好好把握，謹記機會不等人。

蛇：愛情運上升，今天是拍拖約會的好日子。

馬：事業運不錯，有機會在職場上大放光彩。

羊：運氣上升，生活遇上難題也能樂觀應對。

猴：健康運平平，要好好保重身體，別熬夜。

雞：情緒低落，無精打采，小心健康受拖累。

狗：精神狀態欠佳，敏感多疑，不易相信人。

豬：做事有交帶，但要注意休息，避免過勞。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

避開這3點 事業順風順水

辦公室的風水會影響工作效率、身體狀況以及發展前景，好的風水可以令事業發展順風順水，但如果座位位置擺放不當，則會起到反效果，下面一齊看看哪些辦公室風水會影響到事業的發展吧！

1.座位背後無靠

中國人深信有靠山就好辦事，才會升官發財。如果辦公室座位背後沒有靠牆，風水學代表「無靠山」，人來人往的走動會讓座位區域的氣場流動分散，久而久之，人的注意力會被分散，影響工作效率，不能專心做事，因此座位盡量靠着牆壁，才會讓你更加專注工作，為拚搏事業做出準備。

2.辦公桌上方有橫樑

有一種現象叫「橫樑壓頂」，即是所處辦公桌上方有一條橫樑。經常處於橫樑底下的人，會因其釋放的煞氣導致精神不集中，心理感到壓迫，團隊溝通容易出現爭執，如果真的處於橫樑底下又無辦法換位，可在辦公桌放一兩盆富貴竹緩解煞氣。

3.座位與大門對衝

大門是整個辦公室的氣流和能量出入口，如果座位正對或背對着大門，人會容易受到門口人來人往帶來的氣場所影響，情緒也會較波動，無法專心做事。風水學上，門對衝會讓人的事業較容易遭到小人破壞，脾氣變得暴躁，人際和事業方面都會屢屢遭到破壞。