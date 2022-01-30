與差利齊名　「冷面笑匠」畢士達基頓動作場面玩命真拍

20年代，荷里活默片出了一個大師，就是畢士達基頓（Buster Keaton），他身兼演員、動作特技演員、導演、編劇與監製，在未有電腦特技的時期，以拍攝一鏡直落親身上陣玩命動作場面聞名，加上對鏡頭的獨特美學，成為後世爭相模仿但也無法完美複製的對象。

畢士達在《三時代》（Three Ages）有一場經典戲份，是要從一座大廈的天台架起跳板，跳到對面大廈的天台。他當然是親力親為，怎料起跳後失敗，撞到對面大廈的牆身滑下受傷。但向來邊拍邊創作的他，立即更改劇本，將跳樓失敗成為故事一部份，接落一幕全新設計從牆身滑下的戲份。另一套作品《週身機器》（Steamboat Bill Jr.）的一幕不時被後世參考，他站在一間平房前，平房的前面牆身倒塌，他剛好穿過教戶的洞孔，沒有受傷，既驚險又惹笑。

而他拍攝首本名作《火車將軍》（The General）時，更將一架蒸汽火車從斷橋衝進河中，由於是真拍，所費驚人（約33萬港元），是當年影圈最貴的場面。他踏上行駛中的火車的玩命鏡頭，同樣是真拍，他為求達到出色的電影效果，可謂盡心盡力。