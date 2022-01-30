【洗邋遢啦喂！】鹽橙牙膏係超必　助你輕鬆大掃除

又到了年廿八洗邋遢的日子，在整理家居、去舊迎新之際，當然亦要把家裏大大小小的地方好好清潔一番；不過，如果遇着頑固污迹、莫名的異味等難題，真係令清潔新手好頭痕！想解決問題，其實屋企內就有不少好幫手，唾手可得，正在苦惱的你，快啲嚟取經啦！

【鹽：清潔砧板、毛巾及去除鐵锈】

就算你點唔煮飯，家中都應該有一些基本調味料，單單是鹽就可以解決你在清潔中的3大煩惱。

1.清潔砧板

砧板暗藏細菌，不想菌從口入就要清潔得徹底一點。做法是在砧板上撒上一層鹽，然後用海綿反覆擦拭，約3分鐘後用清水洗淨。如果家中有白醋的話，可再噴在砧板上，然後將砧板放在陽光下自然風乾即可，不過使用前要再用清水潔淨一遍。

2.清理鐵锈

鹽有軟化污垢的功效，不過要清理鐵锈就要用粗鹽，第一個用法是在清潔鐵鍋時，倒入幾匙粗鹽，然後用紙巾或刷子擦走表面的锈，然後用清水清洗。如果鍋上有焦的話，就可倒入熱水及粗鹽，搞勻後靜置15分鐘，最後刷乾淨即可。此外，鐵餐具也可以用粗鹽及清水清洗，把鐵餐具放入粗鹽水中約半小時，然後用布捽去銹漬即可。

最後一個用途是去除毛巾的異味，做法是把毛巾洗乾淨再放入熱水中，加入少許鹽，搞勻後靜置5分鐘，取出後再以清水過淨再曬乾即可。

【橙皮或檸檬：去異味及清污迹】

擁有豐富維他命C的橙是不少家庭中的常客，但原來橙皮亦用途多多，如把新鮮的橙皮，又或一碗水加橙皮放入微波爐中加熱三分鐘，微波爐內就會充滿橙的香氣，其後再以布擦拭一下，就可以清除內籠的油污。

要是家中沒有橙的話，用同樣含維他命C的檸檬也可以達致相同效果，做法相若，同樣是加熱三分鐘。此外，檸檬還可以清潔電熱水壺及雪櫃，前者在煲水時加入檸檬片便可以去味、清水漬，後者在擦拭的水中加入檸檬汁便可去異味。

【牙膏：去锈亦去污】

相信不少女生都知道牙膏有清理銀器的作用，同樣地它也可以去鐵锈，用法是以牙刷擠上牙膏去刷拭生锈的地方，然後再以清水洗淨。同樣的做法亦適用於瓷磚間的污迹，在污迹上塗上牙膏，刷乾淨後用清水洗淨即可。