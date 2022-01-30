擺啱年花　催旺12生肖桃花運

新春期間，很多人都會在家居添置年花，增添生氣和節日氣氛。按照不同生肖擺放相對應的花卉，更可催旺桃花運及增加人緣運。玄學家林惠江師傳就為大家分析12生肖的虎年桃花運程，以及挑選適合的年花。

虎 多關心愛侶

今年犯本命太歲，雖然有文昌吉星，但是沒有人緣桃花星扶助，所以不要只專注學習及事業，多關心愛侶，有助增進感情。

增運年花：康乃馨

兔 桃花極旺

因有咸池、桃花、太陽、天乙之星照耀，桃花極旺之年，但要有正面思維，否則會受酒色財氣所誤。

增運年花：向日葵

龍 有心無力

今年沒有吉星相扶，往往顯得有心無力，總覺受外來人與事所掣肘，不過總會守得雲開見月明。

增運年花：紅掌

蛇 孤芳自賞

受太歲所刑，易受外來因素影響，還幸有太陰、玉堂、貴人星扶佑。宜活躍參與交際應酬，莫孤芳自賞，對運程有幫助。

增運年花：蘭花

馬 易惹是非

今年與太歲合，代表有長輩幫助，另有唐符、三台、將星，工作及學業運不俗，但感情運上無大幫助，小心受是非所傷。

增運年花：百合

羊 共諧連理

有月德、貴人、天喜情緣之吉星，皆有利人緣，今年與伴侶共諧連理是適當時機，如有心儀對象，可採取進一步行動。

增運年花：繡球花

猴 默默耕耘

今年犯太歲，受太歲相沖，勞累的一年，幸有天解、地解、解神相伴，凡事不衝動，可解憂困。桃花運較上年遜色，宜默默耕耘，自然雨過天青。

增運年花：水仙

雞 人緣薄弱

有紫微帝座、龍德吉星入主，事業及學業運更上一層樓，但感情上，桃花及人緣運較為薄弱，小心言行舉止，可保不失。

增運年花：牡丹

狗 水到渠成

華蓋獨守，小心曲高和寡。與太歲合，受長輩幫助。在感情上有些困阻，可求教於長輩，多與心儀對象溝通，則水到渠成。

增運年花：鳳梨花

豬 貴人相助

得到天德、祿勳、八座吉星拱照，才能受賞識又能得貴人相助，與太歲六合，受長輩歡迎，感情路上，應可更進取。

增運年花：菊花

鼠 凡事小心

今年沒有主星扶持，宜凡事小心，謹慎而行，可免不失。今年夏天過後，運勢稍為好轉，雲開自能見月明。

增運年花：劍蘭

牛 紅鸞星動

有紅鸞星關照，蜜運中人士今年大有機會嫁娶，而且人緣不俗，不過冇其他吉星幫助，工作上較為辛勞。肖牛女士較易受同性朋友垂青，謹慎而行，可避不必要誤會。

增運年花：玫瑰