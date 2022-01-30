喜迎新年　紅色手袋旺一旺

過年過年，過年當然想要個好意頭，身上總要帶點紅。但全身紅色又太誇張，不如從配飾入手，在身上加一點點紅。在眾多配飾當中，又以手袋最容易與衣服搭配，小小一個挽在手上，既搶眼又不算太高調。用紅色手袋就算再簡單的衣着，也能帶來好氣息。而且在手袋市場上，與黑白啡色手袋一樣，紅色手袋也一樣受歡迎，屬於經典卻又不沉悶的顏色。加上2月除了農曆新年外還有情人節，都可以用紅色來打造充滿活力的個人穿搭。以下就有多款紅色人氣手袋推介，設計上各具特色，由過年用到情人節都No Problem！

紅粉浪漫限定手袋

來自英國愛丁堡的Strathberry，在英國凱特王妃Kate Middleton與公爵夫人梅根Meghan Markle的加持之下，人氣愈來愈盛。品牌今年一口氣推出新春虎年及情人節兩個紅色限定系列。前者一共有兩款注入虎年設計元素的手袋，後者就推出3個限定款式（其中一款更加入心心細節）。每個手袋上均飾有品牌標梽性Ace Mini金屬橫杆，遠遠看到就知道是品牌出品。

好運喜慶必備深紅手袋

ALEXANDER MCQUEEN今年推出的新年限定系列手袋沒有加入老虎元素，卻讓人覺得實用性更高。因為無論新年或情人節，就算下一年都合用。紅色也分很多種，有淺紅、橙紅、粉紅等。品牌的紅色手袋以超飽和的紅色調來作爲新春手袋顏色，包括經典的The Curve和Curve Mini手袋，特別是Curve Mini手袋，以金屬光滑皮革配上閃耀水鑽裝飾，奢華感十足。

胭脂粉紅提花織帆布手袋

Loewe情人節系列是以具品牌代表性的Anagram提花織帆布為設計重點，不是全紅的設計更顯年輕。Amazona手袋和經典Flamenco、Balloon、Cubi及Gate一律換上鮮紅色；Anagram提花織帆布則配上小牛皮新裝；而永不過時的Goya更首次變成Anagram提花織帆布款式，叫人耳目一新。整個新系列一共推出出22個造工精湛的新設計，每款都以品牌主打的簡約線條營造時尚趣意，深受手袋控喜愛。

時髦大膽閃閃元素

深受OL喜愛的Michael Kors近日也推出應節的新款手袋，全新的MICHAEL Michael Kors Greenwich系列不但加入亮片設計，更綴有標誌性的MK金屬配扣，帶去拜年夠晒吸睛。而相對較為低調經典的Hamilton系列手袋，正面加入許多啡黑色LOGO圖案，配以紅色鑲邊，有新年Feel及時尚氣息。