連林子祥名都嗌唔出！落選港姐黃婉恩採訪出醜遭叫停

落選港姐黃婉恩早前被指「食完鬆」走數，借KOL名義呃飲呃食，卻沒有兌現承諾於社交網出Post兼玩「消失」，令餐廳公關大為不滿。雖然事件暫時告一段落，不過近日佢再惹是非，日前佢無綫娛樂新聞台記者身份採訪《馬時亨名人堂》節目錄影探班，進行直播時竟錯漏百出，連馬時亨嘅名都嗌錯，甚至叫唔出嘉賓林子祥嘅名，即被網民狠批唔專業！

片中黃婉恩向馬時亨發問，指：「今日都想知道點解『馬善行』會邀請......」馬時亨聽到即反問：「馬咩？」黃婉恩再更正，但都係繼續叫錯「馬事行」，令對方即忍唔住表示：「咪咪咪，講錯名，你連名都講錯，哈哈哈。」黃婉恩就改口叫「馬生」，馬時亨就指：「你講錯名，所以一定要Cut咗再嚟過。」

豈料訪問重新開始後，黃婉恩卻叫唔出嘉賓林子祥嘅名字：「兩位好，想知今日馬生點解會邀請呀呀呀...特別嘉賓嚟嘅？」，之後問問題亦不斷重複類似問題：「會唔會講打波故事」、「會唔會分享大家嘅故事」、「會唔會回味以前嘅事」等，氣氛相當尷。而去到普通話版訪問時，黃婉恩繼續出錯，將「訪問」講成「訪悶」、「有沒有」講成廣東話「有冇」、「演唱會」講成「煙嗆會」等，連環失禮，惟片中未見佢向兩位訪問對象致歉。