素食達人教煮金銀滿屋

每逢大年初一，中國人傳統都會食素，不想出外和人迫的話，可以在家自煮。素食達人陳浩然（Elvis）在新一年教大家一道純素XO醬香酥素帶子椰菜花飯。椰菜花浸鹽水後可去除農藥和昆蟲，利用圓滾滾的雞腿菇切厚片，煎至金黃扮帶子，造型非常逼真。之後將彩椒粒、甘筍粒和菇粒炒香後，加入椰菜花飯和純素XO醬炒勻便基本完成。想外觀更靚，可利用烤焗成兜狀的春卷皮來盛載，加點素帶子和XO醬裝飾，添香添味，寓意金銀滿屋，好吃又好意頭。

材料：

雞腿菇 1條

甘筍 半條

紅椒 1隻

黃椒 1隻

椰菜花 半個

純素XO醬 2湯匙

糖 1/4茶匙

春卷皮 2至3塊

橄欖油 適量

水 300毫升

鹽 少許

做法：

1.椰菜花加水和鹽浸泡約30分鐘，瀝水後切成米粒狀。

2.雞腿菇切走頭尾，切1厘米厚圓片，烚1分鐘，兩邊煎至金黃色。

3.甘筍、彩椒和剩餘雞腿菇切粒。

4.春卷皮放入圓形器皿內疊成兜狀，攝氏180度焗5分鐘定形。

5.燒熱油，炒香甘筍粒、彩椒粒和菇粒，加椰菜花飯炒勻，倒XO醬、糖、鹽炒勻至乾身。6.將材料倒入春卷皮內，放煎香雞腿菇和XO醬便成。