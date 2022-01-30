素食達人教煮金銀滿屋
2022年01月30日 14:00
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純素XO醬香酥素帶子椰菜花飯：惹味的椰菜花飯配雞腿菇製作的素帶子，再加點XO醬來吃夠惹味，寓意金銀滿屋。（胡振文攝）
每逢大年初一，中國人傳統都會食素，不想出外和人迫的話，可以在家自煮。素食達人陳浩然（Elvis）在新一年教大家一道純素XO醬香酥素帶子椰菜花飯。椰菜花浸鹽水後可去除農藥和昆蟲，利用圓滾滾的雞腿菇切厚片，煎至金黃扮帶子，造型非常逼真。之後將彩椒粒、甘筍粒和菇粒炒香後，加入椰菜花飯和純素XO醬炒勻便基本完成。想外觀更靚，可利用烤焗成兜狀的春卷皮來盛載，加點素帶子和XO醬裝飾，添香添味，寓意金銀滿屋，好吃又好意頭。
材料：
雞腿菇 1條
甘筍 半條
紅椒 1隻
黃椒 1隻
椰菜花 半個
純素XO醬 2湯匙
糖 1/4茶匙
春卷皮 2至3塊
橄欖油 適量
水 300毫升
鹽 少許
做法：
1.椰菜花加水和鹽浸泡約30分鐘，瀝水後切成米粒狀。
2.雞腿菇切走頭尾，切1厘米厚圓片，烚1分鐘，兩邊煎至金黃色。
3.甘筍、彩椒和剩餘雞腿菇切粒。
4.春卷皮放入圓形器皿內疊成兜狀，攝氏180度焗5分鐘定形。
5.燒熱油，炒香甘筍粒、彩椒粒和菇粒，加椰菜花飯炒勻，倒XO醬、糖、鹽炒勻至乾身。6.將材料倒入春卷皮內，放煎香雞腿菇和XO醬便成。