果粉聚焦︰iPhone微距挑戰開始！得獎相片變廣告

微距拍攝之所以迷人，是因為可將平凡小物如昆蟲、植物等，以嶄新角度呈現。坊間有不少攝影比賽，但少有以微距作為比賽主題，最近Apple就攪攪新意思，誠邀 iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max用户參與「Shot on iPhone Challenge」，透過微距拍攝捕捉各種微小細節。挑戰由即日開始，至2022年2月17日結束，得獎相片將於4月公布。

參加方法很簡單，iPhone 13 Pro或iPhone 13 Pro Max只要把微距相片分享到Instagram和Twitter ，並加上#ShotoniPhone及#iPhonemacrochallenge標籤即可參與。結果將由攝影界及Apple的專家組成的評審團評選，獲獎的10張相片將會在Apple Newsroom、apple.com、Apple Instagram，以及其他Apple官方帳户的圖庫上展示。相片亦可能在數碼宣傳活動、Apple Store零售店、廣告牌或公開圖片展覽上展示，讓世界各地的果粉也有機會欣賞。