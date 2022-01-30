情人節粉色浪漫系列　氹佢歡喜話咁易

西方情人節及中國情人節的元宵分別在2月14及15日，想趁機送上點點心意氹吓另一半歡喜無難度，今次介紹幾款粉紅色及法式浪漫產品，包括Rosé玫瑰粉紅色廚師機、意式復古粉紅咖啡機，以及法式粉紅咖啡杯及水樽等，另一半沖泡咖啡飲料或炮製美食都諗起你，Sweet到暈！

多用途廚師機

另一半喜歡炮製糕餅甜點話，Bosch全新的OptiMUM Rosé 1600W玫瑰粉紅色多用途專業廚師機或許是不錯之選。全新玫瑰粉紅色廚師機外形色澤迷人，具備1600W摩打、3D大師級攪拌系統及智能工具感應等強大配置。新機以合金壓鑄製成，穩固耐用的全金屬機身飾以時尚的玫瑰粉紅色塗層，淡雅高貴而不落俗套；機底部裝有橡膠吸盤可以防止機身移位，特設電線收納空間，可將電線收藏於設備之中，方便又美觀。輕輕鬆鬆就可以炮製出二人浪漫晚餐或派對美食。

復古迷你咖啡機

如果另一半喜歡自己調泡咖啡，Baumann迷你Retro Espresso咖啡機或許可以氹她歡喜。粉紅色意式特濃咖啡機連打奶器一身復古造型，機身混合鍍鉻拋光外殼及壓鑄鋁合金鍋爐，15Bar不銹鋼壓力泵可沖出單份或雙份特濃咖啡。另設可控制蒸氣強弱的旋轉蒸氣管，適用於打奶泡或加熱牛奶，配合溫度儀錶讓用家準確控制咖啡和打奶溫度。

法式浪漫系列

連鎖咖啡店星巴克為今個情人節推出了全新的法式浪漫系列商品，以藍白紅為主調，綴以心形圖案、彩色線條及浪漫字句，將浪漫之都的巴黎景色呈現於眼前。系列有創意貝雷帽咖啡杯、巴黎主題不銹鋼水樽及穿着經典條紋上衣與郵差包的巴黎人星巴克熊，另一半見到都夠晒Sweet。