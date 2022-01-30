被張智霖爆落力造人！羅子溢孖楊茜堯冇避孕：嗌佢生多胎

藝人張智霖（Chilam）、羅子溢、熊黛林和梁靖琪等，今午（30日）現身電視城出席劇集《家族榮耀》首次宣傳活動，場面熱鬧。該劇於內地口碑不俗，台前幕後可謂飲得杯落。

「闊別」香港超過8個月的Chilam終於回歸，他透露自己今個月25號先返港，且打趣說：「好掛住屋企人，不過最唔習慣係揸車，好似要重新摸索咁，同埋打咗一場麻雀，不過隔咗咁耐同啲麻雀好似唔係好熟，朋友預先發咗新年財。（幾時再走？）會留到5月，因為嚟緊我會喺香港拍一套劇。」

談到內地綜藝節目《大灣仔的夜》，他與一眾兄弟於廣州坐船出發，笑言想直接返港欣賞維港景色，網民指他想「偷渡」，Chilam說：「如果係都要再坐幾小時船先得，同埋我知道點都唔可以上岸。（返嚟即刻去維港睇風景？）真係有，因為我26號去咗做無綫春晚騷，喺尖沙咀錄影嘛。」

張智霖恨湊BB

至於忙於湊B的子溢指自己其實是老婆楊茜堯的助手，又透露經常爭取「放風」時間：「陪老婆坐月好悶，我成日舉手出去買餸同物資。近排因為疫情做運動嘅地方關晒門，想操吓肌都唔得。」Chilam聞言表示自己很喜歡BB：「唔係一定要係自己嘅，湊朋友嗰啲都冇問題。」子溢叫他「努力」，Chilam說：「我年紀唔細喎。（做阿爺？）依家年輕人冇咁快啦。」

同李彩華加碼「調情」

對於被傳因《家》劇內Chilam與楊茜堯因親熱戲頗多，子溢即加碼與李彩華「調情」，子溢說：「我哋好獨立嘅，我都要留番條路畀自己，如果咁樣日後我拍親熱戲點算？不過今次真係要求加咗我同彩華嘅Sweet Sweet場面，因想將現實生活夫妻軼事融入戲，我已經收斂咗！」Chilam即說：「子溢好勤力㗎，如果唔係點會有兩個小朋友？」子溢回應說：「有兩個都好滿足，但我又唔會特別避（孕）。（點解今日老婆唔出現？）佢話呢胎想坐耐啲月，會對身體好啲。佢話自己生完高咗，我同佢講，咁你生多胎咪仲高過我囉！」