梁靖琪又佗仔！熊黛林為孖女相睇對親家

藝人熊黛林（Lynn）與梁靖琪（Toby）今日（30日）出席新劇《家族榮耀》宣傳活動，將於4月臨盆的Toby腹大便便，且腳踏3吋高踭鞋，依然步履輕盈，她笑言獲得「御准」（老公批准）。她透露今胎依然佗仔：「我都好想追個女，啲人話呢個係梁家嘅基因，其實仔女性別係關老公事。（再追個女？）唔喇，呢胎佗得好辛苦，生完會封肚，同埋今次應該開刀生。」開可會與Lynn對親家，Lynn表示：「疫情過後我帶兩個女嚟，同你兩個仔玩，睇吓啱唔啱玩啦。」

Toby隨即慫恿Lynn追仔，Lynn卻耍手兼擰頭說：「我已經同老公（郭可頌）講得好清楚，同佢講唔使旨意，我唔想再搬屋。況且孖女已經4歲，佢哋開始有自己嘅世界同埋獨立，我唔想由頭再嚟多次，一定會崩潰㗎！」

提到劇集於內地成績相當不錯，問到兩人對香港收視有否信心，Lynn表示身邊朋友都已經收看劇集，並大讚好睇。Toby更謂：「依家喺街，開始有啲觀眾會叫我角色個名，希望可以順利開拍續集啦。（爸爸梁家樹出任監製，亦放聲氣話正努力寫劇本。）係呀。」Lynn角色不太討好，問到劇集推出後會否擔心遭觀眾鬧爆，她說：「大家反而覺得我好蠢，喺劇入邊我被利用，自己懵然不知，好後期先發現。」