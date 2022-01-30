Jer黐線大叫嚇親隊友　自爆係「多面人」！

人氣男團MIRROR成員Jer（柳應廷）甚為唱得，之前首首歌都狂飆高音，而今年就轉輕快曲風，原來是為開個人騷作準備，他最想在戶外開騷，重溫昔日Band仔的狂野。

他的新歌《MM7》歌名原來是他與「柳柳粉」（粉絲名稱）的共同語言，因看到柳柳粉將「正」字打錯為「MM7」碼，靈機一動採用為新歌歌名，他說：「一直好想首歌帶出好正嘅音樂，而且今次又係同小克（填詞人）合作嘅第7首歌，食正7字，就用咗做歌名，將錯就錯，變成送畀粉絲的禮物。」他過往歌路玩飆高音，他笑言Chur到宇宙太空，故今次新歌相比是較輕鬆，曲風轉變是為開個人騷作準備，他說：「考慮過如果要開個人騷，以我之前全部歇斯底里嘅歌會唱得好吃力，今年的曲風會相對輕鬆啲簡單啲，要落地做番人，貼地啲，舒服啲。（幾時開個唱？）暫時年底或出年年頭，同花姐傾緊，都未落實。」

目標開紅館騷

他揚言目標是開紅館騷，覺得是每位歌手最想去唱歌的地方：「就算唔係紅館都冇所謂，有個地方畀我唱已經好圓滿，如果戶外騷有隊Band同我一齊唱，都係我一路好想做嘅，以前我都係Band仔，好懷念以前嘅打Band嘅日子。」

提到MV裏面他有4個造型，1個代表Jer主線的自己，另外3個代表他的內心世界，分別是音樂狂人、未來天才兒童和劇場兒童，他希望帶出無論心裏面有幾多個自己，都要接受和愛自己，他坦言自己其實不單止有3面，自爆還有黐線的一面，他說：「經歷上年發掘自己連狂人都做到，黐線都得，已經冇乜框框，台上嘅我亦是台下嘅我，台下都好黐線，我成日排舞又叫，打機又叫，嚇親隊友，不過佢哋都習慣咗，大叫同我係共存。」

本來MIRROR想約埋ERROR一齊往花姐家拜年吃團年飯，但遭到有潔辟的花姐拒絕，故Jer笑言新年願望要去花姐屋企搗亂，十分搞笑。他已準備4位數利是錢，答謝陪伴他們一起拚搏的工作人員，至於感情事，他不願多談，希望大家都能集中他的音樂工作上。

服裝：Comme des Garcons