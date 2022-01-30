Cheronna虎年唔諗脫單　寧願打機做宅女

女子組合Super Girls成員Cheronna（吳嘉禧）每逢過農曆新年，都會跟媽咪炮製

「自家製」蘿蔔糕送贈親朋好友，除於新年時向身邊人送上心意外，亦藉此維繫兩母女的感情，她表示︰「人大咗，要工作同媽咪相處時間自然少咗，呢個係一個很好嘅親子活動，大家都會抽空一齊整，已經整咗超過10年。」

早前Cheronna趁拍攝空檔，到工作地點附近的街市買材料整糕，見她不停於菜檔穿梭，又落手揀蘿蔔，其後到雜貨店選購臘肉，不過左揀右揀，最後空手而回，只買了幾棵蘿蔔。她表示︰「我多數去街市買菜類，因為好平啲、量又多啲。媽咪會比較熟手，如果買蘿蔔糕嘅材料，我真係只係一個幫手，幫手拎材料，因為佢一個人一定拎唔晒。」

由於疫情關係，今個新年Cheronna會在家人留在家中靜靜地過，她表示︰「其實都習慣咗，以前當然會去拜年，不過呢兩年疫情影響，所以都減少出去，加上自己都比較『宅』，可能新年打機度過啦。」提到虎年願望，單身的她未有諗「脫單」，想繼續專注工作︰「新一年音樂上仲有進步空間，覺得自己仍需努力，虎年希望音樂上會多啲產量，寫歌上會有進步，多啲自己創作嘅作品。」