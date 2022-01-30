同楊明「嫁」期冇變！莊思明望揮走疫情大宴親朋

藝人莊思明近日跟食肆同事一齊食團年飯，答謝他們一年來辛苦工作。由於疫情關係，思明未能返回馬來西亞跟父母過節，只有胞姐莊鍶敏在港，她有意趁人少少由她親自下廚為家人炮製團年飯：「以往都係叫盆菜或者由媽媽煮，今年我想試吓一個人負責，預計會煮蝦、金蠔、魚呢啲好意頭菜式，同埋一啲冷盤。」

另外，提到疫情已持續逾2年，身為食肆老闆之一的思明也叫苦連天，為吸引顧客除了推出盆菜及不同糕點外，最近還出埋米線套餐，她直言：「好多謝員工同拍檔，大家都捱得好辛苦，冇諗過疫情會咁耐，最初外賣都做得唔錯，後來愈來愈多食肆做外賣，競爭好大。（禁晚市堂食影響大？）係成個大環境，我冇諗過對我哋打擊得咁緊要。」思明無奈表示之前都要裁員及關閉分店：「我哋只係裁咗好少人，希望用對員工傷害最少嘅方法去節流，唔想靠裁員去維持，有啲店租約期滿，我哋會唔做，主要係租金太貴，最大機會結業係灣仔分店，我講個租金出嚟大家都會嘩一聲，真係唔合理。大家好來好去，捱完就走，仲有半年租約。不過做生意就係咁，邊個想蝕。最差嘅打算係，就算唔做，都希望對員工嘅傷害都想減到最低。」

對於新一年展望，思明希望疫情早日過去，大家身體健康，工作方面，她笑言：「我想花多啲時間喺幕前，啲人以為我息影呀﹗因為呢兩年太多事情要處理。希望新一年新開始，所有嘢順順利利，重新出發。」至於結婚大計，她坦言預計年底：「結婚都想大宴親朋，如果疫情仲係咁，擺唔到酒只能簽字，最想係大家開開心心去飲。」