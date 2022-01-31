【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月廿九

辛丑年 辛丑月 甲申日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、掃舍、理髮

忌：安床、出倉、出財

幸運方向：坐東向南

幸運數字：5、8、9、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：心情差，謀事多阻滯，但別把家人當出氣袋。

金牛座：花錢在吃喝玩樂上有點過多，切記量入為出。

雙子座：情緒不穩，最好別出席聚會，免得人家掃興。

巨蟹座：春風滿面，受異性歡迎，拓展人脈的好時機。

獅子座：趁假期前把手上工作辦妥，可望輕鬆迎新歲。

處女座：魅力無法擋，做甚麼都有人幫忙，受寵若驚。

天秤座：財運稍遜，易出現借貸問題，小心因財失義。

天蠍座：歲晚趕交差的心態明顯，惟愈急愈亂愈易錯！

人馬座：被某事困擾，鬱鬱寡歡，需要向身邊人求助。

山羊座：別把太多事情攬上身，提防身心被壓力拖垮。

水瓶座：心不在焉，做事缺乏耐性，今天早點收爐吧！

雙魚座：自制力欠佳，易受別人干擾，情緒起伏大。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 吉星照

（跌）虎 財運差

鼠：腦筋靈活，行動力強，謀事無往而不利。

牛：生活中有不少硬仗要打，必須冷靜應對。

虎：是日沖煞，財運稍遜，花費要量入為出。

兔：運勢上升冇煩惱，棘手問題可順利解決。

龍：貴人運強，財運上升，投資方面有斬獲。

蛇：吉星高照，謀事順風順水，麻煩遠離你。

馬：趁除夕陪伴家人，一頓晚飯已倍感溫暖。

羊：事業運不錯，求職轉工者可望心想事成。

猴：心態正面，沒有煩惱，做事得心應手。

雞：投資運稍遜，宜停下腳步，勿輕舉妄動。

狗：工作運一般，宜保持低調，忌多管閒事。

豬：生活壓力大，花錢買開心是治標不治本。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

爆竹聲中一歲除 春風送暖入屠蘇

今天專欄剛巧是年廿九，今年沒有年卅晚。

屠蘇：酒名，以屠蘇、山椒、白朮等多種草藥製而成，古來有正月初一全家飲用屠蘇酒的風俗，相傳可以辟邪和除瘟疫。迎接新年的到來，可用來比喻新生的事物即將取代過時的事物。

在此時，每家每户每個人都期望來年得償心願。大家會看看或搜集跟自己相關的運程資料。所謂命裏有時終需有，一生都是命，半點不由人，有些參考吓便算。世界怎樣變都好，先變好自己，這樣別人便因你而改變。

不理本人在大運中或不在運中，自我加持，自我布陣，所謂輸人不輸陣。放些有意頭即吉利東西迎接新年，換上新衣服。上文教大家用丁香湯來洗澡，清潔家居驅逐邪氣。年初一子時（即晚上11時）後，可上一炷香在南方接天乙貴人，亦可在丑時、寅時和辰時上香，隨即叩打銅鑼。

開得個頭彩好，由年頭旺到尾。年初三是凶日，今年開市宜在初四、初七、初八和初十，到寺廟祈福也可在這些日期。城中有位大師不信因果，自己去啟動，結果列車突然宣布不能啟動要換車，無奈帶着百多信眾換車，反觀他這幾年每次活動都發生阻礙，如社會事件、疫情等等，受到滯留或改期取消。真人真事，人有千算，天則一算。

在此多謝讀者一年指導愛戴，祝大家身心康泰、如意吉祥、增長福壽、合家平安。