有心儀對象！曾淑雅遇渣男刻骨銘心　祈求有正桃花

「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）生肖屬羊，她指上年犯太歲，但今年好似OK，希望今年有個超正的正桃花，以前不好迷信的她，記得2015年是羊年，是她本命年，她說：「睇番嗰年真係乜都差啲，嗰時真係遇到啲渣男嘅，令我刻骨銘心，所以之後我真係有去攝太歲、拜太歲。」過了羊年之後，她都有遇過不錯的對象，惜始終未必走到最後，她說：「桃花一定要正囉，爛桃花就唔使啦！」

對上一段感情是2018年，她坦言：「都Keep住有物色啲對象、一啲了解嘅人。（有合眼緣？）都有嘅，不過呢啲冇咁快公開，溝通吓先。（啱啱開始？）溝通當中，我覺得真真正正先再公開，我覺得依家私隱比較重要，我都想有自己相處嘅私人時間，冇乜嘢未必會特別公開。」

怕尷尬𢭃少啲利是

她最愛農曆新年，因為一家人能聚首一堂，是一件開心的事，她說：「以前細個好鍾意𢭃利是，依家因為尷尬，所以𢭃少啲，通常啲長輩會問吓，因為依家好多親戚結咗婚又生咗小朋友。」問幾時輪到她派利是？她說：「唔知呢！」

她每年都會陪媽媽到花墟買年花，她指媽媽愛百花、串串金等傳統年花，她就喜歡新式，將不同品種的年花配襯，並親手插盆靚花欣賞。談到新年習俗，她指團年飯媽咪一定會整傳統潮洲菜，她說：「叫菜茶，將唔同嘅菜同材料炒埋一齊，再磨一個好似芝麻茶嘅嘢倒埋撈嚟食。」雖然她沒有買新內衣習俗，但現在每逢喜慶事，她都會留意紅色、鮮色的衫，她說：「阿媽都會話新一年去拜年要着件新衫，所以依家大年初一她都會着件鮮色嘅新衫，寓意一開年就夠旺。」

場地：柏斯花藝