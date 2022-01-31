東方日報C1：陶大宇「殺手」歸位　倒轉公仔箱攻視帝

去年「倒轉地球」的陶大宇，年廿九出動「摩打手」將賀年菜愈撈愈旺，寓意虎年「噓」、「噓」聲風生水起！不過「錢」程錦繡的他，商演不會坐地起價，極富人情味。談到近年少拍劇，身為「師奶殺手」的他坦言恨攞視帝，希望今年有劇拍！

陶大宇去年在內地登台翻唱《倒轉地球》，憑獨特唱腔、「水撥式」台風及自創的「噓」震懾全場，影片迅即瘋傳，更由網絡爆紅到現實世界，「錢」途無限！最近他錄製賀年歌《紅陶大宇喜迎春》為大家賀歲，更趁年廿九搞搞震，出動「摩打手」撈起賀年菜，實行愈撈愈旺，虎年噓、噓聲撈起！

唔加價密密賺

一曲爆紅的大宇工作量大增，他說：「係多咗，亦可以話少咗，因為疫情好多工作都延期或取消。之前上去做嘅，係《倒》現象之前已經安排好，新工作就要過年後返上去還。」他強調不會坐地起價：「反而會掉轉諗，工作量多咗，收入就多咗，條數咪喺番度囉！最重要係疫情下仲有人搵你做嘢，已經係好幸福，時間、體力、狀態接到都盡量接。」又笑言會繼續「倒轉地球」，現時登台、商演也不會改歌，更要保持新鮮感「噓」得起勁，帶動氣氛。

自嘲衰挑剔

在無綫出身被譽為「師奶殺手」的大宇，近年劇集產量減少，箇中原因連他自己也充滿問號，他笑說：「我想拍㗎！係啲人唔搵我咋！我都好想知點解，我咁好用、咁好演技又百搭都唔搵我，咁我咪走去唱歌囉！」搞笑過後，他認真說：「其實無綫、有線、ViuTV都搵過我，有啲唔係我杯茶，有啲就擱置咗，我都唔知點解停晒冇劇拍，都係自己衰，太過挑剔，揀吓揀吓又一年，搞到大家見唔到我拍劇，只係見到我商演。」

網民力推大宇重返劇界，誓要還「師奶殺手」一個「視帝」獎項，他說：「視帝呢個名銜喺電視圈發展嘅都想攞，但我唔應該有遺憾，因為我走之前（約滿無綫）都未有呢個頒獎禮。」自由身多年的他，對任何電視台邀請也無任歡迎，唯一要求是不拍古裝，因比時裝辛苦3倍，亦自覺外形較適合時裝劇。

場地：中華小館

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