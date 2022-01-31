陳柏宇推出演唱會實體碟　收錄半個鐘紀錄片

歌手陳柏宇（Jason）在樂迷熱烈要求下，將去年紅館演唱會推出實體碟作珍藏，今次限量珍藏雙碟收錄了Jason長達160分鐘的尾場演出，連尾場嘉賓方皓玟的演出也在內。其中藍光碟內有一條長達34分鐘的紀錄片，鉅細無遺地紀錄演唱會由構思、籌備至舉行的每一個細節外，還有他在演唱會過後剖白自己的內心世界。

向來言聽計從的他在今次演唱會裏參與度極高，他在紀錄片中亦有解釋到點解有咁嘅改變，他說：「我係一個超被動嘅人，尤其喺自己事業上面，生活上反而多啲主見，我知自己喜好同大眾係有差別喺度，所以成日驚自己拎出嚟嘅嘢，係咪就代表觀眾會喜歡呢？雖然每個藝人都應該有佢自己嘅表達方式，人哋唔喜歡唔代表你唔可以咁樣表達，但又要顧及其他因素，畢竟歌唱事業係一門藝術之外，亦係一門生意，所以壓力唔同，我亦會將自己嘅想法擺後啲，呢次會主導全因為疫情，好多時間去諗，究竟自己想要乜嘢，自己嘅事業做緊乜嘢，點樣可以掌握多啲喺自己裡面。」

Jason另外亦有為演唱會每個場面作出解讀，讓樂迷更理解這次個唱在製作上的每個想法，不過縱使只是回憶當日演出的心情，也講得眼濕濕，教人動容。