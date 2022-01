年廿九報喜︱結婚3年造人成功　47歲林志玲一索得男

現年47歲的台灣第一名模林志玲在社交網宣布已誕B,不過文中未有透露是B仔還是B女,明天(1日)就是大年初一,BB出世同大家團年,粉絲都非常開心!志玲在社交網寫道:「Thank you for coming into our family.終於、終於等到小天使誕生到我們家,很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂,祝福大家一切平安順心、身體健康,永遠保持正向的希望,愛會在每個人的身旁,良平&志玲。」

而其結婚3年的40歲丈夫AKIRA則以中文、日文及英文三種語言公布喜訊,他寫道:「Thank you for coming into our family ,只要持續抱持正面的希望,前方就會有充滿愛的明亮未來!明天就是新年了,衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情,預祝大家新的一年,都能有個美好的開始,謝謝大家總是給我溫暖的鼓勵。今後我將更加精進自己,希望大家能繼續給予支持與指教。」

據台灣媒體指,今次志玲是一索得男,兩人一直喜歡小朋友,外界一直關心志玲的肚皮動靜,沒想到她在牛年最後一天宣布喜獲牛B,令外界又驚又喜。雖然她屢次傳出求子,但這次懷孕到生B都沒有露出半點口風及被拍到大肚照,有人估可能是飛到美國生仔,消息才會滴水不漏。3年前林志玲婚後,2019年公開受訪被問到,「(小孩)你喜歡女生還是男生」,她回應「龍鳳胎」,她想生雙胞胎的願望「這個我好像許願許了一輩子了,我覺得老天爺應該聽得到」。當時林志玲友人透露,她已諮詢人工受孕,正在積極調養身體,定期保養不鬆懈。

林志玲對上一次露面,已經是2020年在台灣出席腕錶店開幕,當日她穿露肩晚禮服,還在現場跳了一小段舞蹈,當時她也預告將全力造人。