天冷加疫情　少郁動關節活動能力低

疫情反覆，年近歲晚理應常相見，但避免群聚，都減少親友飲茶互訪；加上天冷，許多長者更不願外出，活動少，手腳漸變得不靈活，有婆婆來脊醫診所，原本行動自如，但數月不見，再來時要倚靠拐杖走路。提醒各位，尤其長者，即使在家裏也要多走動，保持關節活動能力，不致腳力乏力容易跌倒。

婆婆今年80歲，以往從事飲食業工作，放工回家要煮飯做家務，所以肌肉關節勞損積累，雖然退休多年，但腰和腳不時受痛症困擾。曾經因為雙腳麻痹前來求助脊骨神經科，經X光片檢查證實腰椎滑脫，腰椎最尾一節向前傾，軟骨扁的程度亦嚴重，相信是年輕時受傷沒理會，基本上難以處理，加上女性容易出現的骨質疏鬆，治療上不宜太大力拉動關節，只能拉鬆少少關節位，令麻痹感減退，使腳力不致太差無力。

近月婆婆再次求醫，這趟來到診所要拿着拐杖；她過往有飯後落街散步的習慣，日間有約朋友飲茶打麻雀，更會不時到公眾泳池游水，但疫情下這些活動統統取消，長期留在家呆坐看電視，雙腳變得愈來愈幼，行路愈來愈差。

人的骨頭會因壓力增生，太長時間不郁動，骨質密度會降低，肌肉量會高速流失，令新陳代謝下降，使身體進一步變差。建議長者們即使不便做太多運動，也應多做伸展動作，甚或只在家中走來走去亦可，如果身手靈活，可跟隨簡單節奏輕鬆跳舞，例如跳跳十字步，最好能夠手腳並用，訓練手腳協調。要注意，不常做運動，若在家中跌倒，導致骨折的危機會增加。

訓練手腳協調對大小朋友同樣重要，可令大腦小腦配合，亦使大小肌肉配合。家中有老有嫩提議可玩拋氣球遊戲，這遊戲涉及大肌肉活動，走來走去之餘，又不需太用力揮動雙手，長者和小孩一同訓練反應，增添婆孫樂，即使氣球跌落在家居物品，也不怕打爛，免生危險。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家