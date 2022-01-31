千字文悼念︱葉蒨文丁母憂　透露母親回魂畫笑臉

樂壇殿堂級天后葉蒨文（沙麗）於今日（31日）凌晨時份在社交網上載以中英文寫成的千字文公布母親逝世的消息，她在長文表示媽媽在去年12月19日早上離開沙麗，離開時親朋好友都在身旁送別，她讚揚媽媽是神聖、充滿愛心、堅強、強大和智慧的女人，為了不讓沙麗飽受讀書壓力，舉家移居到一個陌生的地方，學習不會的語言及努力維持生計，讓家人生活得更好。

沙麗在文中提到家人不想她入娛樂圈，但獲媽媽鼓勵去追夢，更為她維繫與粉絲的感情，會定期舉行見面會，她媽媽更為了陪伴沙麗在菲律賓拍戲，而辭掉在加拿大的工作，因以失去了在職10年的養老金，沙麗22歲時在洛杉磯開騷，卻被當地的流氓騷擾，更險差被殺，葉媽媽挺身而出擊退流氓。這些東西都令沙麗非常深刻，而葉媽媽更是善心爆棚，以沙麗的名義在內地甘肅省建校。

說完媽媽生前的樂善好施事迹後，文末沙麗就交代葉媽媽臨離開時所遇到的靈異事件，沙麗指媽媽在生命最後幾個星期裏，見到好多靈界的訪客，葉媽媽被邀請到「一個很高」的地，不過她拒絕，表示很害怕離開，更問沙麗能不能陪她去，直到臨終前兩日，葉媽媽表示上天的「高靈」已經到了，後來沙麗在CCTV中見到一個白光接走了媽媽。

沙麗又透露媽媽離開後的第7日，葉媽媽用開的杯子下面有一個令人難以置信的笑面水印，沙麗將照片分享上網，更認定了笑臉是媽媽的，是葉媽媽發出安好的訊息，更指太陽將光照射到媽媽的臉上，最後沙麗奉勸大家多抽時間陪伴及關心身邊的老人，她並說很幸運能當媽媽和爸爸的女兒。