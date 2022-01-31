雲文子教路：配飾開運「虎、兔、龍」篇

明天是大年初一，相信大家都會以一身喜慶Look去拜年。除了穿得紅噹噹外，戴啱生肖飾物都有助催吉避凶。奇門遁甲風水大師雲文子將會一連4日，教大家點着點襯先至全年好運來。今日先介紹虎、兔、龍3個生肖人士的開運顏色。

虎：運勢偏弱 小心謹慎

今年「值太歲」，運勢未至於跌入萬丈谷底，卻明顯偏弱，凡事諸多阻滯。若然誤信小人，輕則捲入是非之中，重則墮入騙局，受到金錢及名譽雙重損失。今年應多參與婚宴、生日或升職派對等喜慶活動。事業運崎嶇險峻，轉工、裸辭、自立門戶創業，一概不宜，否則情況會較保持現狀更壞。愛情運薄弱，結識異性的機會不多。財運顛簸不定，容易理財失誤，要避免參與不熟悉的投資項目。今年精神壓力大增，應多留意睡眠質素。

肖虎開運錦囊

增運顏色：紅色、啡黃色

增運飾物：花形圖案或飾物

化解犯太歲飾物：馬、狗飾物

兔：危中生機 全力應對

運勢反覆，卻因此締造生機。一些令人期待已久的計劃，有機會被迫暫時擱置。請堅守信念，更好的機遇會在入秋之前出現。事業運反覆但偏旺，整體運勢是「有危自有機」，只要拚盡全力就可以跨過難關。桃花運吉中暗藏洶湧，由於人緣運提升，異性緣也因而同步上升。財運吉凶參半，正財運勢令人滿意，偏財運明顯地退步，投資不宜太進取。注意坐骨神經、腰背部較弱，容易出現椎間盤突出或脊椎變形等問題。

肖兔開運錦囊

增運顏色：紅色、啡黃色

增運飾物：鎖鏈形圖案或飾物

龍：諸事皆順 貴人相助

運勢直上青雲，諸事皆順，言行有說服力和有權威。事業運程氣勢如虹，而且會有貴人助一臂之力，但要量力而爲，因太忙而出錯反而會誤了大事。桃花運會有貴人加持，只要平時多出席社交活動，就會出現正桃花，甚至有可能在短時間內閃婚。財運吉中藏暗湧，有很多投資機遇，回報令人喜出望外。可向投資經驗豐富的前輩請教，甚至一起投資。謹記妥善理財，尤其有家庭的肖虎人士會在子女學習教育的開支上破財。健康方面，容易易受到暈眩、頭痛等問題困擾。

肖龍開運錦囊

增運顏色：白色、啡黃色

增運飾物：心形圖案或飾物