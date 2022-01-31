新正頭堂食賀年菜　喜迎壬寅虎年

虎年新正頭，除了拜年，有時間可和親友吃頓賀年飯。多間酒店及餐廳於2月1日大年初一開始，推出限定的中式賀年菜，當中有新春點心、單點菜式或套餐選擇，讓大家以美食迎接虎年。

酒店之選

星級美饌

星級餐廳的佳餚，往往都是信心保證。尖沙咀香港麗思卡爾頓酒店米芝蓮二星中菜廳天龍軒在2月1日至2月15日推出一系列賀年菜式，百花笑顏開即百花釀北海道遼皇，祝願各位食完笑口常開。魚躍鳶飛翔是魚子醬星斑魚湯糯米飯，峨嵋尊頂是原隻金蠔燒鵝酥、玉盒珍饈是青葱和牛煎餅，還有韭菜帶子腐皮卷寓意金秋結緣，以及象徵發財皆好市的髮菜竹笙卷伴金蠔等，款款好意頭。

高空賞景

餐廳有精緻的環境，品嘗美食會更投入。尖東HOTEL ICON高層的中菜廳天外天，外邊是一望無際的景色，在2月1 至15日推出多款精選菜式，富貴吉祥包含鮑汁扒關東遼參、鵝掌、南非鮑魚和花菇，另外還有蠔豉大脷瑤柱甫脯、福果炒蝦球、南乳生菜豬手等菜式。邊吃邊賞高空靚景，心情都好啲。

新春點心

新年一家人都喜歡飲茶，一盅兩件好不寫意。尖東千禧新世界酒店中菜廳桃里於2月1日至7日推出多款新春點心，包括有原隻鮑魚瑤柱雞球大包、鳳凰金腿桂花蚌魚肚百花扎、高湯蘆筍燕液帶子鮮蝦、鮮奶洋葱蟹肉鮮蝦春卷、燕液流沙奶皇煎堆和鳳凰煎桂花椰汁年糕等。2月1日至15日則有多款賀年菜式，如以鮑魚和三文魚刺身做主角的風生包撈起、蟹皇蟹肉帶子燴燕窩、金箔蝦籽蟹籽帶子蝦仁蟹皇炒蛋白、髮菜蒜子瑤柱脯、燒金錢雞伴椒鹽蟹鉗牛柳粒和XO醬芥蘭度榆耳炒鮮鮑、桂花蚌、蝦球及帶子等，吃過各款點心和菜式，再配一口茶湯，最好不過。

時尚擺盤

賀年菜除了用料矜貴，精細的擺盤亦能讓人提升食欲。尖沙咀W酒店中菜廳星宴於2月1日至15日推出的新春佳餚，就有豐富的包羅萬有佛跳牆、原隻鮑魚發財好市時蔬、金湯藜麥星斑件和鴻圖翡翠大蝦皇等，除了分量十足，擺盤亦很精緻。

出遊後品嘗

趁假期，很多人都會選擇出外走走，呼吸新鮮空氣。大嶼山香港天際萬豪酒店於2月1日至15日推出新春午市套餐和多款賀年開運菜，當中包括有撈起魚生、鮮蟹肉釀龍蝦鉗、蜜椒香煎蠔豉、發財玉簪花膠卷、蠔皇鮮鮑魚等，美味好意頭。逛完大嶼山後，不妨品嘗美食補充體力。

餐廳美饌

選擇多樣化

除了酒店中菜廳，坊間亦有很多高級中菜館供應賀年菜。中環米芝蓮二星營致會館於2月1日至7日推出多款賀年點心、單點菜式和套餐，點心有南非鮮鮑燒賣、百花蠔豉卷和百花帶子釀花菇等，單點菜式有原隻五頭南非鮮鮑扣花膠、髮菜蠔豉大利湯、瑤柱雞絲花膠燴官燕和竹笙琵琶豆腐等。套餐則有分1人份和10人享用的選擇，客人可按個人喜好或需要點選菜單，自然食得滿意。

應節食材

農曆新年有不同的習俗，連菜式都有有應節食材和食譜可選用，中環高級中菜館Mott 32於2月1日至15日推出多款賀年菜，其中就有用傳統宴席菜和應季食材來打造。如百花魚肚縐紗鴿蛋是清朝滿漢全席上必備的菜式，廣東人會在慶祝菜式上加入慈姑作食材，師傅則用它來炮製香煎慈姑餅。另外還有鮑魚龍蝦撈起、金沙大蝦球、七彩龍蝦鬆，經改良的陳年花雕栗子雞和梅子燴鴨胸等，在傳統菜式中又添上一絲新意。