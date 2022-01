擁有33C「蜜桃胸」嘅日模松岡李那,去年被爆與富商共進晚餐,之後又傳出與同門師弟羽生田挙武相戀,不過都係得個傳字,一直未有真命天子嘅佢昨日(30日)36歲生日,佢喺社交網大晒多張包場開派對嘅靚相,見現場有大量氣球布置,而壽星女着上金色吊帶晚裝長裙,Deep V勁晒事業線,相當搶眼。不過相中只見佢一人入鏡,未有其他朋友,加上佢留言表示多謝「你」,仲講到明:「I am happy because of you!(我快樂因為有你!)」未知係咪暗示有新戀情,孖男友共度生日呢?