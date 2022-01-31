果粉聚焦︰iOS 15.4 Beta釋出　戴口罩照用Face ID

疫情下人人罩不離口，導致iPhone不能使用Face ID，去年4月Apple曾釋出iOS 14.5以解決問題，但當時要配合Apple Watch才能使用。等了又等，廠方終於在最近的iOS 15.4加入「戴口罩解鎖」功能，果粉們可透過iOS 15.4的Beta版本率先使用。

戴口罩使用Face ID適用於iPhone 12或以上的機型，更新後「設定」的「Face ID 與密碼」頁內會多出一個「使用口罩Face ID」的新功能，這時需要在不使用戴口罩的情況下進行全臉掃描，戴眼鏡用戶需要掃描兩次，之後就能在戴着口罩的情況下，用Face ID解鎖或支付。新方法的好處是以眼睛周圍區域的特徵進行認證，因此毋須Apple Watch配合，而且識別速度跟原來的Face ID一樣快速，可謂Face ID的加強版本。

除以上之外，iOS 15.4 Beta還帶來手指指、心形手、咬唇、珊瑚等全新表情符號，以及在「備忘錄」或「提醒事項」App中利用相機Copy文字的功能。想提前體驗的 iPhone用戶可以使用備用裝置來註冊測試版軟體計劃，但提提大家Beta版一般有唔少Bug，不建議以常用機進行更新，更新前也務必備份資料。

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