本日日本：酒店開房體驗駕駛列車滋味

鐵道迷去日本旅遊的話要留意了，由小田急電鐵株式會社旗下經營、位於東京涉谷的小田急世紀南悅酒店（Hotel Century Southern Tower），早於上年4月推出了3間以列車為主題的房間「Marugoto小田急Premium Train in Room」並大受歡迎，而酒店決定再下一城，於2月1日起為其中一間Panoramic King Room升級，將原本的駕駛台模型改為可享受小田急線駕駛樂趣的正規駕駛模擬器，教鐵道迷十分驚喜！模擬器由小田急線的經驗駕駛員監修，並分成三種難易度模式，其中最容易的一種就算沒有駕駛知識或是小朋友都可應付，而中級的老手駕駛員模式則讓你一嘗操控列車的緊張感，而高級模式更要根據儀器錶及信號去駕駛，保證有挑戰性。模擬器提供5個路線區段及時間帶供選擇，並使用於小田急浪漫特快EXE（30000形）的駕駛台機器操控，像真度超高！即日起可於官網預約，房租（連早餐）每晚39,000日圓起（約HK$2,652）。