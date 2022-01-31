曾志偉率TVB眾星賀歲！網上直播演唱會點擊破3,400萬

無綫策劃及製作的「香港群星新春互動直播演唱會」昨晚（30日）在TVB微訊視頻號直播，群星包括曾志偉、汪明荃、李克勤、張智霖、葉蒨文、楊千嬅、杜麗莎、草蜢、任賢齊、王祖藍、李亞男、黎耀祥、陳豪、陳展鵬、單文柔、馬德鐘、蕭正楠、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、羅子溢、胡定欣、胡鴻鈞和《聲夢傳奇》學員等在香港、上海兩地獻唱演出，吸引了3,463萬人觀看，刷新了該平台視頻號直播新紀錄，線上點讚人數更超越1,967萬。

負責開場部分的王祖藍與李亞男則帶同兩名囡囡Gabby、Hayley與網民互動，吸引大批網民留言讚可愛，炒熱直播演唱會氣氛。表演環節中以「顏值四子」黃宗澤、吳卓羲、馬國明及羅子溢合唱的《動起來》最有睇頭。黃宗澤與吳卓羲可謂由頭帶到落尾，唱歌七情上面，更「舞神」上身Chok到爆！未知是否受到兩位同伴「刺激」，出名「天然呆」的馬國明亦「動起來」，隨着節奏擺動的他，興之所至更晒出大絕「彈弓跳」，成功搶灘。至於榮升爸爸級的羅子溢則全程表現怕醜，不時傻笑，相當可愛。

葉蒨文楊千嬅勾集體回憶

在內地歌唱節目《中國好聲音2021》擔任導師、並培育出冠軍學員的李克勤直播期間深情獻唱《當你老了》，完美演出獲網友激讚是「行走的CD」；葉蒨文與楊千嬅則「隔空」合唱，重現經典歌曲《相約一九九八》，此曲原唱者為那英和王菲，二人曾在1998年於央視春晚合體演唱過，相隔24年再於賀年期間公開獻唱，勾起無數人的集體回憶，內地網友大讚是「夢幻聯合」，並指二人共同創造了新經典。

晚會最後環節由汪明荃和張智霖帶領一眾《聲夢》學員，包括：張馳豪、何晉樂、冼靖峰）等 一起合唱了《我的中國心》、《東方之珠》、《明天會更好》等經典歌曲。