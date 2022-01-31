任賢齊玩集體車陣　砌大「福」字賀年

藝人任賢齊（小齊）今年因為拍電影而留港度新歲，雖工作忙碌，可是一向有心的他不忘向朋友拜年，請得一班香港認識的電單車愛好者齊拍攝網上賀年短片，動用27輛電單車砌了一個大「福」字，共上載到其社交網，祝福全世界疫情早日遠走，人人身體健康。

小齊謂去年忙拍5齣電影，在留港的日子中，認識了一班志趣相投的電單車發燒友，被邀去參觀過香港的電單車節時，才驚覺香港有眾多愛車之人，且更有人收藏數百輛古董電單車，讓他大開眼界，他說：「同佢哋做咗朋友，就突發奇想，不如一齊試吓用電車車砌成一個福字送大家祝福。」

他亦感謝朋友們一呼百應，由於要遷就開工時間，所以拍攝今次賀年片要晨早進行，他又說：「拍片時先知佢哋唔只玩車，仲係2017年成立咗『義騎行動』一齊去做善事，派物資助弱勢社群，佢哋試過喺聖誕節時，要我扮聖誕老人騎住電單車去派福袋畀老人家、小朋友，可惜嗰次我要開工去唔到，如果將來有時間，我一定參與。」他又說本想趁農曆年送物資給長輩，只是受疫情影響而取消，所以他的新年願望疫情盡快過去。

希望快拍完戲返台灣

今年不能回台灣過年，他唯一遺憾是早前爸爸90歲大壽他未能參與慶祝，所以目前希望快將電影拍完，讓他可以回台灣拜見父母：「現在應該說是2月中可以拍完我的部分，所以我已經訂好機票，2月中就飛台灣囉。返台灣先要探望家人再拍廣告。有心唔怕遲，相信父母都唔會介意。」