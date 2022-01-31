陳展鵬袁偉豪唱旺新年　單文柔張寶兒鬥快做「虎」媽

視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe），以及袁偉豪與太太張寶兒，兩對夫婦日前與網民率先拜年，進行直播演唱，向大家送上祝福，唱旺虎年。期間，兩對夫婦拖晒手，相當甜蜜，網民都不斷派心心作互動。

兩位美美「人妻」Phoebe及寶兒私底下分屬好姊妹，二人接受東網訪問時，坦言都是罕有跟另一半合唱，故事前都有勤加練歌，出來效果非常合拍。Phoebe說：「可以同老公、自己熟悉嘅朋友一齊做Live節目當然開心，仲要係新年喎，可以留個好好嘅回憶！能夠為大家送來祝福及賀年氣氛，係好開心嘅事！之前我都不斷練歌，沖涼又唱，陪女兒（小豬比）玩嗰陣又唱，依家連佢都識唱！」

過年煮九大簋

說到明天（1日）便大年初一，問是否已經準備好一切時，Phoebe說：「已經準備好晒，買花啦！賀年食品啦！都幫佢哋買咗啲新衫，展鵬唔使開工，我會親自下廚，煮九大簋畀屋企人食，亦都會煎啲年糕、蘿蔔糕應吓節！」說到日前她於社交平台晒出一家三口照片，更被指肚凸凸「有喜」，她聞言笑言：「係又好呀！我都想呀，不過只係角度問題啫！我哋會繼續努力嘅！」

家中練歌

寶兒亦開心表示事前都有跟老公袁偉豪於家中練歌：「我哋有一齊練歌，喺屋企自己夾，唱埋和音添！好開心呀！因為未試過一齊表演唱歌，今次係第一次！」說到農曆年，她指現時忙於拍攝新劇《破毒強人》：「好忙碌，所以一路忙，一路約家人、朋友食團年飯，我自己就有寫揮春呢！」袁偉豪表示忙於手頭上工作會積極造人，寶兒被問到此時笑言：「以前講生BB個心都會好似覺得未係時候，但依家好似冇咁抗拒，等我完咗呢套劇睇吓有冇機會啦，睇吓有冇緣分先，唔係想有就有。」